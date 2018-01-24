«Polskie radio»: Хартия'97 является важным источником информации о Беларуси, Украине и России 4 24.01.2018, 21:57

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Польские СМИ пишут о блокировке независимого сайта Сharter97.org.

Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина рассказала сайту Polskie Radio, что с вечера 24 января от читателей начала поступать информация о блокировке сайта.

Главный редактор cайта «Хартия’97» говорит, что Лукашенко в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, вероятно, боится очередной волны протестов, такой, как была прошлой весной.

Известный независимый журналист, главный редактор портала «Хартия’97», Наталья Радина добавила, что сайт Charter97.org очень популярен, число читателей увеличилось после того, как редакция переехала в Варшаву:

- У нас более 3 миллионов уникальных пользователей в месяц и 50 миллионов просмотров, - говорит Наталья Радина.

Неизвестно, почему именно сегодня интернет-портал был заблокирован. Главный редактор полагает, что решение было принято намного раньше, а именно сегодня его привели в действие.

На своем веб-сайте и в социальных сетях Charter97.org публикует методы обхода блокировки для жителей Беларуси.

Как пишет «Хартия-97», Некоторые провайдеры, в частности» «Атлант Телеком», сообщают следующее:

«Если вы видите это сообщение, значит адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015».

Редакция интернет-портала «Хартия-97» была вынуждена уехать за границу сразу же после протестов 19 декабря 2010 года и последующих арестов. В настоящее время cайт Сharter97.org располагается в Польше и оттуда работает для читателей из Беларуси.

Новости касаются не только Беларуси, но и ситуации в России и Украине. Начиная с Евромайдана, Сharter97.org была и является важным источником объективной информации о ситуации в Украине. На Беларусь сильно влияют российские СМИ, и у независимых СМИ есть огромные проблемы. Белорусам трудно получать объективную информацию.