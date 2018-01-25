SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon Heavy

SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon Heavy2
- 25.01.2018, 8:25
Компания Илона Маска опубликовала видеоотчет об испытании.
Компания SpaceX провела в среду успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщила компания.
"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету", — говорится в сообщени SpaceX в Twitter.
Компания опубликовала 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета, после запуска двигателей от них идут облака белого пара. Ранее сообщалось, что в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд.
Ожидается, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться позднее в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта, однако дата возможного первого полета пока не объявлена.
First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) 24 января 2018 г.