Мы еще повоюем!32
- Наталья Радина
- 25.01.2018, 10:55
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Бесконечным потоком идут звонки, письма, сообщения из-за блокировки «Хартии-97».
Видимо, Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг.
20 лет нас блокировали, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Сейчас трусливо заблокировали во внесудебном порядке и без объяснения причин.
Наверняка, только «Хартией» они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем.
За нашу и вашу свободу!
Наталья Радина, главный редактор Charter97.org, «Фейсбук»