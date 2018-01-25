Мы еще повоюем! 32 Наталья Радина

25.01.2018, 10:55

4,490

Наталья Радина

Бесконечным потоком идут звонки, письма, сообщения из-за блокировки «Хартии-97».

Видимо, Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг.

20 лет нас блокировали, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Сейчас трусливо заблокировали во внесудебном порядке и без объяснения причин.

Наверняка, только «Хартией» они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем.

За нашу и вашу свободу!

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org, «Фейсбук»