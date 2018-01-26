Как обойти блокировку сайта на Android и iOS 26.01.2018, 0:36

1,136

Что надо сделать чтобы читать Charter97.org на мобильных устройствах.

Инструкция по смене DNS адресов для устройств на Android и iOS:

Таким обраом вы сможете читать Charter97.org.

Смена DNS-сервера на Android:

Зайдите в настройки Wi-Fi на своём телефоне. Длинным нажатием выберите нужное подключение и в появившемся меню выберите «Изменить сеть».

Затем нажмите «Дополнительно» и в пункте «Настройки IP» выберите «Статический».

Остаётся ввести адреса в поля DNS1 и DNS2. Для Google Public DNS это 8.8.8.8 и 8.8.4.4, для OpenDNS — 208.67.222.222 и 208.67.220.220.

Читайте любимые сайты при помощи этих инструкций.

Смена DNS-сервера на iOS:

Зайдите в настройки Wi-Fi на своём устройстве и нажмите на синий кружок с буквой i рядом с нужным подключением.

Затем в строке DNS введите адрес сервера. Выберите один из адресов Google Public DNS (8.8.8.8 или 8.8.4.4) или OpenDNS (208.67.222.222 или 208.67.220.220).

Таким обраом вы сможете читать Charter97.org.

Данная статья подготовлена по материалам lifehacker.ru