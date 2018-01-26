В чем подвох нового декрета о «тунеядцах» 13 26.01.2018, 8:11

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Выплаты по декрету №1 могут быть больше, чем по декрету №3.

В четверг вечером пресс-служба Лукашенко сообщила, что он подписал декрет №1. Суть его, по словам министра труда Ирины Костевич, — содействовать трудоустройству граждан. Фактически декрет отменяет прямой «налог на тунеядство». Но грустная новость в том, что платить им все же придется. Будет ли эта сумма меньше суммы налога? В этом вопросе разбиралось издание onliner.by.

Что произошло?

Был декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно этому декрету, лица, которые отработали в год меньше 183 дней, должны были уплатить своеобразный «налог на тунеядство», или, как его называли чиновники, «сбор на финансирование госрасходов». Он составлял 20 базовых величин (на тот момент 360 рублей). Министерство по налогам и сборам подсчитало, что в стране 440 тыс. «тунеядцев». Правда, уплатили сбор только 10% от всех. Остальные упорно сопротивлялись, митинговали, судились и возмущались.

В марте прошлого года президент заявил, что декрет отложили на год, «тунеядцам» разрешили пока не платить налог, но сам налог не отменили. Президент поручил разработать поправки в декрет. Создали специальную комиссию, Министерство труда внесло поправки — список «тунеядцев» сократили. Президент попросил передать местным органам власти «полномочия и рычаги воздействия» для решения ситуации. Обсуждение шло вплоть до осени прошлого года, а в октябре обновленный декрет №3 уже представили президенту. Текста обновленного документа общественности не показали. Главные идеи, которые исходили от чиновников: никакой отмены сбора не будет, нужно заставить тех, кто может, но не хочет работать, «тунеядцы» должны будут заплатить 100% от «тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства». Также тогда стало известно, что декрет изменит название и станет декретом «По содействию занятости».

В декабре прошлого года вице-премьер Василий Жарко заявил, что обновленный декрет №3 вступит в силу с 1 января 2019 года. А 25 января стало известно, что президент подписал уже декрет №1 с названием «По содействию занятости».

Что теперь будет?

Как объяснила БЕЛТА министр труда Ирина Костевич, декрет предусматривает, что трудоспособные белорусы, которые не заняты в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Норма вступает в силу с 1 января будущего года.

— Таким образом, у человека есть практически год, чтобы определить свой статус и при желании поменять его, — добавила министр.

Так что, декрет №3 все-таки отменили?

По сути, новый декрет освобождает «тунеядцев» от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Неизвестно, остается ли старая норма о том, что «тунеядцами» признаются те, кто работал меньше 183 дней в году. По крайней мере на данный момент пресс-служба Лукашенко не сообщила о том, что она отменена.

Какие услуги будут оплачивать «тунеядцы»?

Перечень услуг и порядок расчета правительство должно определить до 1 апреля нынешнего года. Пока неясно, будут ли тунеядцы оплачивать расходы на милицию, чиновников, военных и остальные расходы, на которые идут деньги налогоплательщиков.

Как будут определять, кто должен платить, а кто нет?

По словам министра труда, будут формироваться некие базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике. Формировать их будет правительство. Они должны определить перечень категорий граждан в месячный срок.

— В ближайшее время правительство определит порядок формирования и ведения базы. Предполагается, что механизм формирования будет двухуровневым. На первом этапе на республиканском уровне будет формироваться основная база данных на основе республиканских информационных ресурсов. Второй этап, местный уровень — корректировка основной базы местными органами с учетом имеющихся у них информационных ресурсов и иной информации.

— Сведения из базы данных будут использоваться на местах в первую очередь для оказания содействия неработающим гражданам в трудоустройстве. По результатам этой работы местные органы и будут решать вопрос о предоставлении конкретному человеку услуг с возмещением затрат, — отметила Костевич.

Напомним, в прошлом году Министерство труда предлагало ввести для всех ID-карты, чтобы точно отслеживать, работает человек или нет.

Так тунеядцам теперь больше выгоды или нет?

Все зависит от того, какие услуги правительство включит в перечень и по каким критериям будет считать. Для сравнения, только расходы на медицину в Минске на 2018 год запланированы в расчете 400 рублей на человека. Если правительство решит отталкиваться от этой суммы, то только оплата этой одной позиции будет сопоставима с «налогом на тунеядство» (20 базовых на данный момент — это 460 рублей). Если сюда добавится оплата 100% коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, то сумма будет намного больше.

Я езжу на своем авто, хожу в частные медицинские центры и за «коммуналку» и так плачу 100% — можно будет вычесть все это?

Пока информации о том, как будут рассчитывать оплату услуг для «тунеядцев», нет, этот вопрос остается открытым.