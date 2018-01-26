Самый простой способ читать «Хартию'97» 27 26.01.2018, 13:04

4,280

Фото: Depositphotos

Как обойти блокировку сайта.

На сегодняшний день самый простой способ попасть на сайт, доступ к которому на территории Беларуси заблокирован, — использовать браузер Opera.

Что для этого нужно сделать?

На компьютере

1. Зайти на сайт opera.com, скачать и установить браузер Opera Mini.

2. Зайти в «Настройки», поставить галочку напротив «Режим Turbo-Opera» либо «Включить VPN».

3. Читать «Хартию'97».

На смартфоне

1. Зайти на сайт opera.com, скачать и установить браузер Opera Mini.

2. Читать «Хартию'97».