Самый простой способ читать «Хартию'97»27
- 26.01.2018, 13:04
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Как обойти блокировку сайта.
На сегодняшний день самый простой способ попасть на сайт, доступ к которому на территории Беларуси заблокирован, — использовать браузер Opera.
Что для этого нужно сделать?
На компьютере
1. Зайти на сайт opera.com, скачать и установить браузер Opera Mini.
2. Зайти в «Настройки», поставить галочку напротив «Режим Turbo-Opera» либо «Включить VPN».
3. Читать «Хартию'97».
На смартфоне
1. Зайти на сайт opera.com, скачать и установить браузер Opera Mini.
2. Читать «Хартию'97».