Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ требует разблокировать сайт Сharter97.org 6 26.01.2018, 21:43

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Гарлем Дезир

Гарлем Дезир призвал белорусские власти обеспечить неограниченный доступ к интернету.

После блокировки Сharter97.org в Беларуси представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир призвал белорусские власти обеспечить неограниченный доступ к интернету.

Об этом Гарлем Дезир заявил во время открытия конференции по свободе интернета в Вене.

«Повторная блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает тревогу. Подобные виды действий наносят ущерб осуществлению основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ», - заявил Дезир.

«Власти несут ответственность за обеспечение того, чтобы граждане Беларуси не просто беспрепятственно имели доступ к интернету, но и доступ к информации в интернете. Обязательства ОБСЕ, разделяемые Беларусью, не позволяют широко определенным «национальным интересам» ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации», — сказал Дезир.

Напомним, вечером 24 января интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться с белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.