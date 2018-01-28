Забастовка избирателей (видео, онлайн)1
- 28.01.2018, 12:52
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(Обновляется) В России проходят многочисленные акции сторонников Алексея Навального.
В городах России сегодня проходит акция «Забастовка избирателей», организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
«Страна наша большая и мы уже начали работать, чтобы рассказывать о том, как акции в поддержку забастовки избирателей идут по всей России — с востока на запад. Мы требуем нормальных, конкурентных выборов», - сообщает сайт Алексея Навального.
Митинги и шествия состоялись, в частности, в Улан-Удэ, Иркутске, и Магадане.
Онлайн-трансляцию с акций протеста ведет независимый канал
12:12
Тем временем Алексей Навальный, опасавшийся задержания и ночевавший не дома, в прямом эфире сообщает адрес, где он сейчас якобы находится
Вышел в прямой эфир нашей супертрансляции и сообщил всем полицейским адрес своего местонахождения: улица Академика Зелинского, дом 6, квартира 84 https://t.co/3NvaWBFeCz— Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.
Как отмечает «Медуза», это адрес, по которому официально зарегистрирован президент России Владимир Путин.
12:06
По данным «ОВД-инфо», на 12.00 всего задержано около 40 человек.
Задержание за плакат в Новосибирске. Правда глаза колет. #Забастовка #28января pic.twitter.com/8oPajMw6Ui— Команда Навального (@teamnavalny) 28 января 2018 г.
Больше всего - по-прежнему в Кемерове (14 человек). В Томске задержаны 10 или более человек. Семь человек в Москве - сотрудники ФБК и координатор предвыборного штаба Навального. Есть также задержанные в Самаре, Новосибирске, Березниках.
11:17
В Москве полиция задержала координатора столичного штаба Навального Сергея Бойко.
Как сообщает Команда Навального в Москве во «ВКонтакте», «координатора штаба Сергея Бойко задерживают. 20.2 КоАП РФ. Сотрудники полиции никаких объяснений не дают. Руки заломили, ведут грубо».
11:04
Еще об акциях протеста в российских городах.
#Самара начала #Забастовка pic.twitter.com/Z9voOpCjpl— Katerina Gerasimova (@volgaletom) 28 января 2018 г.
В Ижевске начался митинг против обмана российских избирателей. Активисты призывают людей отказаться от голосования 18 марта и записываться в наблюдатели.#Забастовка #28января pic.twitter.com/3embGO4wKs— Команда Навального (@teamnavalny) 28 января 2018 г.
10:55
Акции сторонников Навального в Барнауле и Иркутске прошли без нарушений.
В Барнауле (Алтайский край) без нарушений завершилась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, она собрала более сотни участников, сообщает региональное МВД. «По данным на 12:30 местного времени, в акции приняло участие 100-150 человек. Люди уже начали расходиться, нарушений не зафиксировано», - сказали агентству «Интерфакс-Сибирь» в воскресенье в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону. Акция была согласованной с мэрией города, для участия в ней организаторы заявили около 3 тысяч человек. В воскресенье днем температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 29 градусов.
В Иркутске акция сторонников А.Навального прошла без нарушений общественного порядка, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в городской администрации. «По данным полиции, в акции приняло участие 190 человек. Происшествий не зарегистрировано - все прошло спокойно», - сказал сотрудник администрации. В иркутском штабе А.Навального эту информацию подтвердили, сообщив, что перед началом акции полицией был задержан один из волонтеров, который вез к месту ее проведения большой баннер. Ранее сообщалось, что администрация Иркутска согласовала проведение 28 января акции сторонников А.Навального в одном из спальных районов города.
10:27
А вот что происходит в других городах России.
Курган присоединяется к общероссийской акции в поддержку забастовки избирателей!#Забастовка #28января pic.twitter.com/XcKli0mwBA— Команда Навального (@teamnavalny) 28 января 2018 г.
Митинг против путинского фарса 18 марта в Омске. Очень много крутых плакатов и людей разных возрастов. #Забастовка #28января pic.twitter.com/AUnVZTnPc9— Команда Навального (@teamnavalny) 28 января 2018 г.
10:23
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда ведется прямая трансляция всероссийской «Забастовки избирателей», пришли сотрудники полиции.
Как сообщил директор организации Роман Рубанов, полицейские вскрыли пилой дверь в офис и в студию, в которой снимали выпуск новостей Навальный LIVE. Они объявили об эвакуации помещения из-за «угрозы взрыва». Одного из ведущих новостного эфира обвиняют в том, что это он якобы заложил бомбу, сообщил директор ФБК у себя в Твиттере.
Сейчас в ФБК pic.twitter.com/O0AC14xil0— Рубанов Роман (@rrubanov) 28 января 2018 г.
А вот как полиция врывалась в офис ФБК: #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/eH2thxnnth— Навальный LIVE (@navalnylive) 28 января 2018 г.
По словам Рубанова, среди полицейских – сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э»). Около офиса находятся автозаки.
26 марта и 12 июня полиция также приходила в офис фонда, из которого соратники оппозиционера вели прямые трансляции проходивших в те дни акций протеста. В обоих случаях вещание было прервано, а техника изъята.
10:21
В городах России в воскресенье проходит акция «Забастовка избирателей», организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
Митинги и шествия состоялись, в частности, в Улан-Удэ, Иркутске, и Магадане. Во Владивостоке, где местные власти отказались согласовать акцию, на место ее предполагаемого проведения стянули автозаки и снегоуборочную технику, хотя снега там, по словам собравшихся, нет.
Сообщается о задержании сторонников Навального в Чите, Иркутске, Южно-Сахалинске и Пермском крае. В Барнауле из штаба политика изъяли технику и листовки, в Новосибирске и Омске также прошли обыски. Координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова сообщила, что ее остановили и задержали полицейские.
В конце декабря оппозиционер призвал провести акции протеста по всей России после того, как Центризбирком отказался допустить его до участия в президентских выборах из-за судимости по делу «Кировлеса».
В ряде городов местные власти разрешили провести акции в различном формате, а в Москве и Петербурге мероприятия не согласованы. В Министерстве внутренних дел России предупредили, что будут жестко пресекать нарушения закона на митингах в преддверии выборов президента. За последние недели в десятках штабов Навального прошли обыски.