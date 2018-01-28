Забастовка избирателей (видео, онлайн) 1 28.01.2018, 12:52

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Фото: 1777.Ru

(Обновляется) В России проходят многочисленные акции сторонников Алексея Навального.

В городах России сегодня проходит акция «Забастовка избирателей», организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

«Страна наша большая и мы уже начали работать, чтобы рассказывать о том, как акции в поддержку забастовки избирателей идут по всей России — с востока на запад. Мы требуем нормальных, конкурентных выборов», - сообщает сайт Алексея Навального.

Митинги и шествия состоялись, в частности, в Улан-Удэ, Иркутске, и Магадане.

Онлайн-трансляцию с акций протеста ведет независимый канал

«Навальный LIVE»:

12:12

Тем временем Алексей Навальный, опасавшийся задержания и ночевавший не дома, в прямом эфире сообщает адрес, где он сейчас якобы находится

Вышел в прямой эфир нашей супертрансляции и сообщил всем полицейским адрес своего местонахождения: улица Академика Зелинского, дом 6, квартира 84 https://t.co/3NvaWBFeCz — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Как отмечает «Медуза», это адрес, по которому официально зарегистрирован президент России Владимир Путин.

12:06

По данным «ОВД-инфо», на 12.00 всего задержано около 40 человек.

Больше всего - по-прежнему в Кемерове (14 человек). В Томске задержаны 10 или более человек. Семь человек в Москве - сотрудники ФБК и координатор предвыборного штаба Навального. Есть также задержанные в Самаре, Новосибирске, Березниках.

Акция сторонников Алексея Навального в Красноярске

11:17

В Москве полиция задержала координатора столичного штаба Навального Сергея Бойко.

Как сообщает Команда Навального в Москве во «ВКонтакте», «координатора штаба Сергея Бойко задерживают. 20.2 КоАП РФ. Сотрудники полиции никаких объяснений не дают. Руки заломили, ведут грубо».

11:04

Еще об акциях протеста в российских городах.

10:55

Акции сторонников Навального в Барнауле и Иркутске прошли без нарушений.

В Барнауле (Алтайский край) без нарушений завершилась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, она собрала более сотни участников, сообщает региональное МВД. «По данным на 12:30 местного времени, в акции приняло участие 100-150 человек. Люди уже начали расходиться, нарушений не зафиксировано», - сказали агентству «Интерфакс-Сибирь» в воскресенье в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону. Акция была согласованной с мэрией города, для участия в ней организаторы заявили около 3 тысяч человек. В воскресенье днем температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 29 градусов.

В Иркутске акция сторонников А.Навального прошла без нарушений общественного порядка, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в городской администрации. «По данным полиции, в акции приняло участие 190 человек. Происшествий не зарегистрировано - все прошло спокойно», - сказал сотрудник администрации. В иркутском штабе А.Навального эту информацию подтвердили, сообщив, что перед началом акции полицией был задержан один из волонтеров, который вез к месту ее проведения большой баннер. Ранее сообщалось, что администрация Иркутска согласовала проведение 28 января акции сторонников А.Навального в одном из спальных районов города.

10:27

А вот что происходит в других городах России.

10:23

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда ведется прямая трансляция всероссийской «Забастовки избирателей», пришли сотрудники полиции.

Как сообщил директор организации Роман Рубанов, полицейские вскрыли пилой дверь в офис и в студию, в которой снимали выпуск новостей Навальный LIVE. Они объявили об эвакуации помещения из-за «угрозы взрыва». Одного из ведущих новостного эфира обвиняют в том, что это он якобы заложил бомбу, сообщил директор ФБК у себя в Твиттере.

По словам Рубанова, среди полицейских – сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э»). Около офиса находятся автозаки.

26 марта и 12 июня полиция также приходила в офис фонда, из которого соратники оппозиционера вели прямые трансляции проходивших в те дни акций протеста. В обоих случаях вещание было прервано, а техника изъята.

10:21

В городах России в воскресенье проходит акция «Забастовка избирателей», организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Митинги и шествия состоялись, в частности, в Улан-Удэ, Иркутске, и Магадане. Во Владивостоке, где местные власти отказались согласовать акцию, на место ее предполагаемого проведения стянули автозаки и снегоуборочную технику, хотя снега там, по словам собравшихся, нет.

Сообщается о задержании сторонников Навального в Чите, Иркутске, Южно-Сахалинске и Пермском крае. В Барнауле из штаба политика изъяли технику и листовки, в Новосибирске и Омске также прошли обыски. Координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова сообщила, что ее остановили и задержали полицейские.

В конце декабря оппозиционер призвал провести акции протеста по всей России после того, как Центризбирком отказался допустить его до участия в президентских выборах из-за судимости по делу «Кировлеса».

В ряде городов местные власти разрешили провести акции в различном формате, а в Москве и Петербурге мероприятия не согласованы. В Министерстве внутренних дел России предупредили, что будут жестко пресекать нарушения закона на митингах в преддверии выборов президента. За последние недели в десятках штабов Навального прошли обыски.