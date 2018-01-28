Семья из Бреста: «Мы - «Хартия'97!»
- 28.01.2018, 22:57
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Семья брестских активистов выступила в поддержку независимого сайта.
Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо и его жена Полина Шaрендo-Панасюк выразили поддержку независимому сайту Charter97.org.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.