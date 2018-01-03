Лукашенко смотрит на пенсионеров, как на «тунеядцев» 12 3.01.2018, 10:20

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Экс-министр труда возмущен очередной инициативой властей.

1 января 2018 года в Беларуси очередной раз увеличили пенсионный возраст. Для женщин он составляет 56 лет (до реформы — 55 лет), для мужчин — 61 год (ранее — 60 лет). По сравнению с прошлым годом белорусы стали уходить на пенсию на полгода позже.

Реформа закончиться в 2022 году, когда пенсионный возраст для женщин будет повышен до 58 лет, для мужчин — до 63 лет.

В то же время 1 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон, который предусматривает снижение пенсионного возраста. Казалось бы, две страны-соседки, которые практически одновременно вырвались из-под коммунистического «колпака», но такие существенные различия в социальной сфере.

Прокомментировать очередное повышение пенсионного возраста сайт Сharter97.org попросил бывшего министра труда Беларуси Александра Соснова:

- Наша пенсионная система еще 20 лет назад начала подавать сигнал «SOS». Тогда нужно было приступать к серьезным реформам. Но чиновники откровенно бездельничали и только сейчас, когда пенсионный фонд перестал в должной мере пополняться, им пришли в голову самые простые и примитивные шаги. Впрочем, как всегда. Нужна принципиальная реформа пенсионной системы – такая, как была проведена в странах Балтии. А это решение о повышении пенсионного возраста – ни к месту и ни ко времени.

Чтобы принимать эффективные решения - нужно держать обратную связь с людьми, понимать, что происходит в стране. А наша власть оторвана от реальности. Чего только стоит заявление всем известного человека, что в «60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать». Я таких людей не знаю, может быть в Дроздах такие «лошади» водятся.

Подобный подход означает одно: власти считают, что наши люди не заработали эту пенсию и являются «тунеядцами», которых содержат трудящиеся.

- Еще осенью говорилось о том, что в Беларуси заметно выросло число людей, получающих минимальную трудовую пенсию. За последние 6 лет их число увеличилось почти в 5 раз. Можно ли выжить в Беларуси на 224 рубля?

- Сложно прожить и на обычную пенсию, не говоря уже о минимальной. Опять же, вся ответственность за эту ситуацию лежит на властях. Самая социально уязвимая часть населения оказалась под плотным прессом. Когда-то белорусам обещали чарку и шкварку, а теперь планка обещаний снизилась до хлеба и воды. Вот, товарищи, и пришли мы в «светлое будущее».

- В Фонде соцзащиты Беларуси образовалась приличная «дыра» в более $150 миллионов. Как это накладывается на экономическую ситуацию в нашей стране? Что будет с пенсиями белорусов?

- Лукашенко сделал все, чтобы самые активные и трудоспособные белорусы cбежали из страны. Мы потеряли свой генофонд, самые квалифицированные кадры. Трудовая миграция дала о себе знать и пенсионный фонд значительно просел. Безусловно, когда человек работает за границей, присылает деньги в страну - это хоть как-то держит людей на плаву. Но отчисления в пенсионный фонд не идут.

Эта проблема перед нами не стояла бы, если бы у нас была накопительная система. Но мы имеем дело со старой советской системой, когда у работающего поколения часть зарплат отчисляется в пенсионный фонд, из которого деньги идут в кошельки старшего поколения, вышедшего на пенсию. Конечно, мы не виноваты в том, что нам досталось такое наследство. Но ведь мы имеем пример реформ в других странах. Почему наши чиновники не провели их вовремя - вопрос открытый. А сейчас мы становимся свидетелями эпилога экономической деятельности властей.

- В Беларуси каждый четвертый пенсионер вынужден работать. Почему власти не могут найти на эти места молодых специалистов, а пенсионерам обеспечить достойную старость?

- Дело в том, что в нашей стране огромное количество рабочих мест устарело, а наша экономика продолжает тянуть этот балласт. Не знаю, может это какие-то сантименты наших чиновников к СССР, в котором и зародилась командно-административная система. Молодежь на такие рабочие места не пойдет. Восточные регионы ищут работу в соседней России, жители Гродненской и Брестской областей - в Польше и Литве. А наша система продолжает плодить неэффективные рабочие места, которые нужно было списать на свалку истории 15 лет назад. Вот пенсионеры и заполняют образовавшиеся бреши.

- В СМИ не раз появлялась информация, что власти будут удерживать 40% пенсий белорусов, которые продолжают работать. Как вы считаете, это реальный сценарий при продолжении увеличения количества пенсионеров в стране?

- От наших властей всего можно ожидать. Если они пойдут на эти шаги - резко уменьшится количество работающих пенсионеров. Это не значит, что на эти рабочие места найдутся люди. Прошу заметить, что я не веду речь о руководящих должностях, где у нас сидят «прикормленные» пенсионеры, имеется в виду гардеробщики, уборщицы, дворники и сторожа. На эти рабочие места молодежь не пойдет. Пора избавляться от фантазий и жить реальностью.