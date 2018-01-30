Новый декрет: что возьмут с «тунеядцев» 7 30.01.2018, 7:53

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Главные отличия декрета №1 от декрета №3.

25 января Лукашенко подписал декрет №1 «О содействии занятости населения». Фактически это версия декрета «о тунеядцах 2.0.» «Медиа-Полесье» вспомнило историю вопроса и изучило, что нового несет новый документ для жителей Беларуси.

Напомним, декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан 2 апреля 2015 года. Нормативный акт устанавливал обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в нашей стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплатить сбор в размере 20 базовых величин.

Такие извещения стали получать «дармоеды»

Долгое время жители Беларуси не обращали внимания на принятый документ. Ведь госорганы чуть ли не ежедневно принимают различные нормативные акты, в которых мало кто разбирается. А многие думали, что их не настигнет рука государства, и просто жили себе прежней жизнью.

Но в декабре 2016 года к потенциальным тунеядцам стали приходить «письма счастья» из налоговой с требованием уплатить 20 базовых величин сбора.

Нарушителей ожидали штрафные санкции и даже административный арест на 15 суток с обязательным привлечением к общественным работам.

Оказалось, что все время со дня подписания декрета №3 государственная машина с завидным упорством искала «тунеядцев», чиновники различного уровня и из различных ведомств сверяли информацию и составляли электронные базы данных. Планировалось, что на чистую воду выведут около 400 тысяч человек, уклоняющихся от финансирования госрасходов, а с них соберут около 100 миллионов долларов сбора.

Причем, декрет не учитывал множества жизненных ситуаций, в тунеядцы записывали больных людей, «дембелей», людей, которые ухаживали за больными родственниками, выпускников вузов, которые не успели распределиться на работу.

Все это вызвало справедливое возмущение у населения Беларуси. Люди не понимали, за что они должны платить, указывали, что во всех странах государство помогает безработным, а не отбирает у них последние деньги.

Сначала белорусы возмущались на кухнях и в соцсетях, затем стали судиться с налоговыми инспекциями и собирать подписи за отмену документа.

Сбор подписей за отмену Декрета в Пинске

Сроки рассылки извещений несколько раз переносились. В декрет вносились изменения, чтобы расширить список тех, кого освободят от уплаты сбора, а местным органам власти было дано право освобождать от уплаты налога граждан, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Минздрав разработал инструкцию, которая дает право учреждениям здравоохранения выдавать справки, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан для предоставления в налоговые органы. Изменения в свои нормативные акты вносили и другие белорусские ведомства.

Скриншот сайта газеты «Полесская правда» Декрет №3 пытались адаптировать к реалиям

Независимые эксперты уверяли, что декрет №3 необходимо отменить, так как расходы, связанные с его выполнением, могут в 100 раз превысить запланированный сбор (затраты на работу контролирующих органов, судов и органов МВД).

Весной 2017 года по стране прокатились массовые выступления граждан против «тунеядского» декрета. Таких многочисленных протестов в стране не было с середины 90-х годов. К акциям подключились регионы. Оказалось, что в малых городах работы нет, а цифры официально зарегистрированной безработицы удивляют своей мизерностью. Да и по данным статистики, с момента принятия декрета на 155.500 человек уменьшилось число занятых в экономике страны.

В Пинске на площадь вышло под тысячу человек

Белорусские власти были озадачены такой реакцией. Начались многочисленные заседания комиссий, на которых чиновники решали судьбу «тунеядцев», были организованы серии встреч населения с депутатами и чиновниками разного уровня, выездные приемы осуществляли министры и сотрудники администрации Лукашенко.

Наиболее активных участников протестов штрафовали или садили на «сутки». Президент страны неоднократно требовал трудоустроить всех безработных. В конце концов, Лукашенко приостановил действие декрета №3, но заявил, что он не отменяется, а будет значительно доработан.

Скриншот сайта газеты «Полесская правда»: различные ведомства объясняли, как работает декрет и составляли путеводитель по нему

Сроки принятия доработанного документа также переносились. В итоге 25 января 2018 года Лукашенко подписал декрет №1, в котором предусмотрены меры по содействию занятости населения.

Скриншот с сайта president.gov.by

СПРАВКА

За время действия Декрета №3 было разослано 470 тысяч уведомлений на уплату сбора на финансирование госрасходов. 109 нормативных актов было принято и изменено в стране для реализации Декрета. 62700 белорусов заплатили «налог на тунеядство» на сумму 18.6 миллионов рублей. 15 200 человек вернули уплаченный сбор (на сумму 4,5 миллиона рублей). Более 63 тысяч человек подписали петицию об отмене декрета. По некоторым данным на составление базы о тунеядцах было затрачено 500 тысяч долларов.

По задумке авторов, документ направлен, в первую очередь, на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Причем, декрет был подписан вечером, однако чиновники начали быстро на него реагировать и давать комментарии. Например, было сказано, что людям, которые оплатили «дармоедский» сбор, вернут деньги, и налоговая уже определила порядок их возврата (до этого эти средства вернуть было трудно). А потенциальные «тунеядцы» будут полностью оплачивать услуги, субсидируемые государством (например, ЖКХ).

«Еврорадио» рассмотрело, чем отличаются «тунеядские декреты»:

Отличие первое. Цель декрета

Декрет №3

В целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей.

Декрет №1

В целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию занятости, проведению мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Вывод: Меняется позиционирование декрета. Первый был про «социальное иждивенчество», нынешний вариант о «стимулировании занятости» и «ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни».

Отличие второе. Кто такой тунеядец?

Декрет №3

Граждане, не участвующие в финансировании государственных расходов или участвующие в таком финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде.

Декрет №1

Пока не известно. Совет Министров должен определить порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике.

Вывод: в декрете не прописан объект, на который он направлен.

Отличие третье. Ресоциализация

Декрет №3

В тексте декрета «ресоциализация» не фигурирует, как и «лица ведущие асоциальный образ жизни».

Декрет №1

Со слов о «ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни» начинается текст декрета. Известно, что будут созданы комиссии, им будет предоставлено право принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории.

Вывод: Похоже, что «ресоциализация» - это отправление людей в ЛТП, раньше это было возможно только по решению суда.

Отличие четвертое. Что возьмут с тунеядцев?

Декрет №3

20 базовых величин.

Декрет №1

В декрете это не определено. До 1 апреля Совет министров должен определить список услуг, которые придется возмещать, а также условия их предоставления. Известно, что, как минимум, это будут услуги ЖКХ.

Вывод: Пока неизвестно, кто точно подпадает, а кто освобождается, кто признается финансирующим госрасходы и на кого не распространяется документ. Нет списка услуг, которые придется оплачивать по экономически обоснованным тарифам. И совершенно не ясно, как будет действовать механизм оплаты и условия предоставления услуг, которые придется возмещать.

Правительство до 1 апреля должно придумать и воплотить механизмы, с помощью которых будет работать этот декрет, кто под него подпадает, а кто освобождается. То есть за три месяца правительство должно придумать то, что ему не удалось сделать на протяжении 34 месяцев, пока действовал прежний «декрет о тунеядцах».

БДГ отмечает, что новая редакция Декрета переносит ответственность за реализацию всей этой стимуляции занятости на местный уровень. Предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий. А правительству поручено сформулировать, чем эти комиссии конкретно займутся.

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, ЖКХ, внутренних дел, других подразделений исполкома. В состав комиссии также могут входить представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений – такая информация о комиссарах оговорена в Декрете.

Именно комиссия будет принимать решение о полном или частичном освобождении граждан, не занятых в экономике, от обязанности уплаты госуслуг по полным тарифам. А также – о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории.

Как эта комиссия будет способствовать содействию занятости, непонятно. Возможно, она просто будет дублировать функции существующих «бирж труда».

Что касается уплаты «тунеядцами» полных тарифов на госуслуги, то в этом вопросе очень много неясного. Медицина и образование в Беларуси по Конституции бесплатны. Тарифы же ЖКХ и так стремятся к 100% возмещению гражданами (за исключением отопления). Да и как справедливо распределить эти тарифы, если, например, в квартире проживают два работающих и один дармоед? Есть еще тарифы на проезд в общественном транспорте, которые также субсидируются государством, так что, возможно, тунеядцы будут покупать талончики по особым документам, увеличивающим тариф.

И еще раз можно вернуться к формулировке цели декрета №1: «В целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей.

Издание «Солидарность» подчеркивает ущербность такого подхода, достаточно открыть закон о государственном бюджете на 2018 год. В этом документе четко написано, что доходная его часть» составляет около 10,4 миллиардов долларов.

Самый крупный источник поступлений – это налоги. А именно доходы от налога на добавленную стоимость (НДС). То есть, все товары, которые мы покупаем в магазинах, все услуги, которыми мы пользуемся, облагаются НДС, который может достигать 20%.

И НДС приносит в государственный бюджет около 5,4 миллиарда долларов ежегодно. То есть, более половины доходов казны финансируется за счет покупок белорусских граждан и юридических лиц. И совсем не важно, работает среднестатистический гражданин или нет – он является полноправным налогоплательщиком просто из-за того, что ходит за покупками в ближайший магазин.