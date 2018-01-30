Рекорды и антирекорды минской недвижимости 30.01.2018, 9:10

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Минск не перестает удивлять.

Главный город страны бьет рекорды по всем направлениям на рынке недвижимости: квартиры в новостройках раскупаются еще на стадии котлована, продавцы оценивают свои хоромы в $1 млн и больше, хорошие участки расхватывают на аукционах с невероятной скоростью. И если для обывателей информация о том, как измерять столичную жизнь в цифрах, остается тайной, то специалисты Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру знают все (или почти все). Сайт onliner.by опубликовал подборку самых-самых объектов Минска, которые могут удивить размерами, стоимостью и расположением.

Минские рекорды

В последние годы робкие когда-то минчане все чаще подают голос (в виде петиций) и жалуются: застройщики, гонясь за максимальной прибылью, уродуют город, возводя не дома, а настоящих монстров — неисчислимые этажи, бесконечные подъезды и сотни квартир. Но в нашем славном прошлом были и более грандиозные проекты, которым могли бы позавидовать даже максимально жадные девелоперы. Вы думаете, что самый большой (по количеству квартир) жилой дом — дело рук Dana Holdings или «Тапаса»? Как бы не так. Рекордсменом по количеству семейных гнездышек является старый добрый панельный дом, расположенный в Малиновке.

Многоэтажка сложной формы (как будто архитекторы играли на телефоне в змейку и решили воплотить каждый изгиб в жизнь) с традиционной для восьмидесятых и девяностых мозаикой на некоторых панелях насчитывает 26 подъездов. Что касается квартир, то их здесь вообще 889. Общая протяженность здания — порядка 560 метров. Сплошную домовую линию разделяют четыре арки. Построили сие чудо в 1986 году. Грандиозные размеры — это, пожалуй, единственное, чем выделяется дом на фоне остальных. Проблемы здесь такие же, как и везде: парковка, соседи, капремонт.

Продолжаем разговор о «выскочках». Самая большая по площади квартира в Минске насчитывает 601,8 кв. м. Расположена она, понятное дело, не в хрущевке и даже не в новостройке типовых потребительских качеств. Двухуровневые апартаменты «прописались» в элитном доме «Времена года» на улице Киселева, который более 10 лет считался долгостроем.

Возводить броский дом, облицованный гранитом, украшенный ковкой и витражами, стали еще 13 лет назад. Метр в восьмиэтажном четырехподъездном особняке поначалу продавали по $2500—3500. Потом случилось страшное: у застройщика (ОДО «Производственно-инвестиционная группа») началась черная полоса, а одного из топ-менеджеров и вовсе осудили за мошенничество. В итоге сдать объект получилось только в прошлом году.

Самая маленькая квартира во «Временах года» (всего их в доме 48) имеет площадь 164 кв. м. Максимальные метражи — в пентхаусах (там и высота потолков до 5 метров против 3,5 в обычных квартирах). Несмотря на годы ожиданий, собственники не спешат обживать обретенные «квадраты»: при помощи сервиса Onliner.by «Дома и квартиры» продается девять объектов разного метража, но «олимпийского» пентхауса среди них нет.

Но и без объявления о нем можно кое-что узнать: 439 из почти 602 метров приходится на жилую площадь. В квартире запроектировано четыре просторных санузла (по два на каждом этаже), а площадь только балконов и лоджий составляет 66 «квадратов» (без понижающего коэффициента) — по метражу вполне себе современная «двушка».

Рекорды можно ставить и на личном «подворье». Многим о собственном благоустроенном доме в черте города остается только мечтать, зато некоторые воплощают грандиозные задумки в жизнь. Самым большим по площади коттеджем в Минске является особняк, построенный в районе Цнянского водохранилища. Метров в нем хватило бы на десятерых, а то и больше: 1772,2 «квадрата» в личном пользовании, да еще и с прекрасным видом.

Отличаться можно не только в ширину, но и в высоту. Большинство коттеджей в черте Минска имеют два этажа. Но есть и те, которые выделились: несколько хозяев успели на законных основаниях возвести четырехэтажные особняки. Самый грандиозный из них имеет высоту 12 метров (вспомните, как выглядит стандартная четырехэтажная хрущевка, и вы приблизительно поймете, о каких величинах идет речь).

Немного о минской земле. Самый большой участок «при коттедже» насчитывает 0,2499 гектара, или почти 25 соток. «Дело в том, что максимальный размер участка для индивидуального жилого дома ограничен законодательно: это 25 соток для сельских населенных пунктов и 15 соток для городов. В Минске есть достаточное количество участков максимально возможной площадью 25 соток, поскольку с течением времени в черту города включались деревни (Цна, Зацень), а земельные участки до включения их в черту города предоставлялись гражданам по „сельским“ размерам», — объясняют специалисты Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Восемнадцать! Сразу восемнадцать минских квартир находятся в собственности всего у одного человека (солить он их, что ли, собрался?). Это столичный рекорд, и перебить его в ближайшее время вряд ли у кого-нибудь получится. Имея за душой такое количество «квадратов», можно жить припеваючи: даже если сдавать 17 из них по $200 в месяц (что маловероятно), уже выходит очень приятная сумма, которая позволит безбедно жить профессиональному рантье. «Оптового» владельца квартир наверняка не раз проверяла налоговая — выходит, все чисто, а завистникам остается только судачить о счастливчике на кухне в кругу семьи. Поэтому порадуемся за человека, который смог осуществить мечту почти двух десятков белорусов.

Минский минимум

Поговорили о большом, поговорим и о маленьком. Самая миниатюрная квартира, которая существует в Минске, имеет площадь всего 14,83 кв. м. Да, это общая площадь, а не жилая. Да, на ней надо умудриться жить и делать все. Расположена эта микроквартира в доме №24 по улице Свердлова. «Это старый дом послевоенной постройки. Санузла и кухни в квартире нет — только двухметровый коридор и почти 13-метровая комната. Сейчас бы такой объект, конечно, не зарегистрировали в качестве квартиры, так как нет санузла и кухни. Но поскольку закон обратной силы не имеет, то 15-метровое помещение считается квартирой», — объясняет заместитель директора Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру Сергей Сенчук.

Продажа-покупка

Прошлый год для рынка недвижимости был, в общем-то, стандартным: ни громких рекордов, ни резких падений. Сделки заключались последовательно, оживая в положенное им время и затихая на летний период. Покупались и продавались совершенно разные объекты, в договорах фигурировали смешные и не очень цифры.

Самым дорогим объектом, который был продан в прошлом году, стала почти 240-метровая квартира в доме «У Троицкого». Она досталась покупателю за $650 тыс. по курсу. И сейчас в доме на Сторожевской, 6, есть варианты для новоселов — просторные апартаменты без отделки. Метраж варьируется от 140 до 269 «квадратов», а цена — от $232 тыс. до $538 тыс. в эквиваленте.

Самая бюджетная сделка хвастается суммой в $16 тыс. — именно за столько была продана 37-метровая квартира в Рижском переулке. За столь скромную сумму покупатель приобрел полноценную «однушку» с жилой комнатой площадью 36,9 «квадрата».

Разложить многоэтажки по полочкам

А теперь минутка занимательной статистики. Мы попросили специалистов разложить все столичные многоквартирные дома по возрастным полочкам. В итоге получилось, что старинных зданий, построенных до 1950 года, в Минске всего 349.

Хрущевок, «брежневок» и первых панелек в городе подавляющее большинство — 3809 домов в разных уголках столицы. Перестроечных зданий не так и много: с 1985-го по 1990-й была построена всего 481 многоэтажка. В «пробные» годы независимости (с 1990-го по 2000-й) возвели 754 объекта. С 2000-го по наше время можно наблюдать бум строительства: в центре и на окраинах Минска построили 1632 панельки и «каркасника».