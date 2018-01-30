«Репортеры без границ»: Разблокирование «Хартии-97» - неоспоримое условие диалога Беларуси с ЕС 7 30.01.2018, 12:51

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Услышит ли этот призыв еврокомиссар Йоханнес Хан?

В то время как еврокомиссар Йоханнес Хан посещает Минск, «Репортеры без границ» (RSF) осуждают блокировку самого популярного новостного сайта Беларуси Charter97.org в течение последних шести дней, рассматривая это как еще один акт цензуры, который прямо противоречит льстивым речам белорусского правительства в адрес Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении на сайте международной организации «Репортеры без границ».

- Несмотря на стремление к «оттепели» с ЕС, правительство Беларуси усиливает свое давление на остающихся критиков режима. Charter97.org стал недоступен 24 января, спустя чуть более месяц после того, как режим начал блокировать сайт Беларуский партизан. Министерство информации признало, что оно несет ответственность за блокировку, на следующий день.

Министерство информации обвинило Charter97.org в публикации сообщений с «экстремистским» содержанием, «способных нанести вред национальным интересам Беларуси», в которых упоминаются несанкционированные демонстрации. Но власти не указали, какой именно контент они считают незаконным и почему.

«Это одно из ведущих независимых СМИ страны, который режим Александра Лукашенко пытается заставить замолчать», – сказал Иоганн Бир, глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. «Европейский союз должен разъяснить Минску, что разблокирование веб-сайта Charter97.org и уважение свободы средств массовой информации являются неоспоримыми условиями для сближения с Брюсселем».

As EU Commissioner visits #Belarus, the country's most popular news website has been blocked for the past 6 days.



Please, @JHahnEU, make it clear that unblocking @charter_97 and respect for #media freedom are non-negotiable conditions for a rapprochement with Brussels! pic.twitter.com/QKfhddLTHN — RSF_EECA (@RSF_EECA) 30 января 2018 г.

Созданный в 1998 году известным журналистом Олегом Бебениным, сайт Charter97.org получил свое название от призыва к демократии в Беларуси 1997 года, который поддерживался оппозиционными и правозащитными группами. Поддерживающий оппозицию сайт всегда подвергался преследованиям и блокировкам от нескольких дней до нескольких месяцев. Из-за растущих преследований штаб-квартира Charter97.org находится в Польше с 2011 года.

«Блокирование самого посещаемого сайта Беларуси – новый удар по свободе выражения», - сказала RSF главный редактор Charter97.org Наталья Радина. – В течение последних 20 лет власти использовали все возможные средства давления на нас, начиная от блокирования до арестов и убийств журналистов».

Сегодня Йоханнес Хан, европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства, приедет в Минск, где в последние годы режим Лукашенко ищет сближения с ЕС из-за экономических трудностей и потому, что хочет ослабить российские объятия.

В 2015 году Брюссель согласился на освобождение ведущих политических заключенных в качестве оснований для отмены целенаправленных санкций, которые он наложил на чиновников режима четыре года назад.

Однако, несмотря на небольшое послабление в 2016 году, власти не уменьшили давление на средства массовой информации, а в 2017 году было зарегистрировано более 100 арестов журналистов и около 60 журналистов были оштрафованы. Контроль еще усилился после назначения Александра Карлюкевича на должность министра информации в сентябре прошлого года. Беларусь заняла 153-е место из 180 стран в индексе свободы прессы RSF в 2017 году.