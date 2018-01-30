Наталья Радина обратилась к еврокомиссару Йоханнесу Хану 21 30.01.2018, 16:28

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Главный редактор просит еврокомиссара помочь прекратить блокировку Charter97.org.

Комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан 30 января прибыл в Беларусь. Во время встречи с лидерами белорусских политических партий ему было передано обращение главного редактора Charter97.org Натальи Радиной.

Его Превосходительству

Комиссару ЕС по вопросам

европейской политики соседства

и переговоров по расширению

Д-ру Йоханнесу Хану

Варшава, 30 января 2018

Уважаемый доктор Хан,

Обращаюсь к Вам с тем, чтобы выразить свою крайнюю обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Беларуси и обратить на нее Ваше внимание. 24 января с.г. без предварительного уведомления власти Беларуси, а именно Министерство информации, издали распоряжение заблокировать в Беларуси сайт Charter97.org. Никаких конкретных причин такого решения Министерство не предоставило.

Это очередной серьезный удар по свободе слова в Беларуси и праву людей на доступ к информации. Сайт Charter97.org, который в этом году отмечает свое двадцатилетие, читают миллионы людей в Беларуси и за ее пределами. Сайт привержен принципам демократии и уважению прав человека. Блокировку сайта осудили многие международные организации, журналисты, политики и правозащитники во всем мире.

Несмотря на многочисленные требования в Беларуси и международные обращения блокировка не была отменена и продолжается во время Вашего визита в Беларусь и встреч с высшими должностными лицами.

В своих отношениях с Беларусью Европейский Союз всегда подчеркивал важность соблюдения прав человека и основных свобод для любого прогресса в этих отношениях.

Зная Вашу личную приверженность европейским ценностям я настоятельно прошу Вас потребовать незамедлительно прекратить блокировку Charter97.org в Беларуси и остановить репрессии против независимых медиа.

Не допустите того, чтобы “Хартия-97” стала еще одним политзаключенным в Беларуси, лишенным права общаться с людьми.

С уважением,

Наталья Радина

Главный редактор

www.Charter97.org