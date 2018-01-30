Взломан сайт независимого профсоюза РЭП 4 30.01.2018, 17:44

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Представители профсоюза заявляют о потере доступа к сайту.

Администраторы сайта Белорусского независимого профсоюза РЭП заявляют, что потеряли контроль над своим сайтом. Взломан доступ к сайту www.praca-by.info, изменены все пароли к административной части.

«Мы допускаем, что взлом — часть атаки на профсоюз, которая началась 2 августа с обысков и уголовного дела и переросла в массовые допросы членов профсоюза», — пишут администраторы сайта www.praca-by.info.