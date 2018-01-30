Внук диктатора попросил убежище в Великобритании 3 30.01.2018, 20:16

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Он опасается мести соратников правителя.

Внук бывшего правителя Узбекистана Ислама Каримова – Ислам Каримов-младший – попросил политического убежища в Великобритании.

Об этом сообщила узбекская служба ВВС, передает «Радио Свобода».

Летом прошлого года власти Узбекистана подтвердили, что его мать Гульнара Каримова находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем. С тех пор как дочь экс-правителя подверглась преследованиям, ее сын живет в Великобритании.