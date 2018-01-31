Отпразднуем 100-летие БНР вместе! 31.01.2018, 9:55

Оргкомитет по празднованию 100-летия образования БНР просит белорусов оказать финансовую поддержку.

Национальный оргкомитет по празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики выступил сегодня с обращением:

«Дорогие друзья!

25 марта 2018 года исполнится 100 лет со дня восстановления государственности Беларуси. Демократические силы страны объединились, чтобы достойно отметить эту дату - массовым шествием, митингом и концертом в центре Минска.

Давайте готовить Праздник независимости вместе! Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы об акции 25 марта узнало больше людей, а сама она прошла на достойном уровне.

Для проведения шествия, митинга и концерта нужны средства, которые пойдут на печать плакатов, листовок и стикеров, на звукоусиливающую аппаратуру, на изготовление флагов и транспарантов. Деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)

4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)

Национальный оргкомитет по празднованию 100-летия образования Белорусского Народной Республики будет регулярно публиковать отчет по собранным и потраченным средствам».