Павел Селин: Я - «Хартия-97» 6 31.01.2018, 15:25

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Павел Селин

Фото: charter97.org

Известный российский журналист присоединился к флешмобу солидарности с независимым сайтом.

«Друзья! Впервые в жизни запускаю флешмоб! Поддержим ребят из «Хартии-97»

Кто не в курсе - вот история событий:

В Беларуси заблокирован главный оппозиционный сайт «Хартия-97» https://charter97.org.

Для тех, кто не знает: для Беларуси это тоже самое, что для нас - «Медуза», «Эхо» и «Дождь» вместе взятые.

Для меня «Хартия» не только - один из главных источников получения информации , но прежде всего - люди...родные мне люди.

Уже 8-й год мои беларусские друзья вынуждены жить и работать вне Родины. После т.н. «президентских выборов» 2010 года все они прошли через тюрьмы и пытки. Сейчас они в Варшаве. Многие фактически бежали туда от смерти.....

Уже третье десятилетие они по-журналистки противостоят диктаторскому режиму лукашенко.

И как видно по сегодняшней блокировке - противостоят успешно.

По-советски огромный, неповоротливый и тупой механизм лукашенковской госпропаганды ничего не может поделать с одним сайтом. У «Хартии-97» в день - 250 тысяч уникальных посетителей и эта цифра впечатляет! Поэтому и блокируют.

Держитесь, родные! Все нормальные люди сейчас с вами!

Солидарность с «Хартией-97»», - написал Павел Селин в своем «Фейсбуке».