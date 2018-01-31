Павел Селин: Я - «Хартия-97»6
- 31.01.2018, 15:25
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Известный российский журналист присоединился к флешмобу солидарности с независимым сайтом.
«Друзья! Впервые в жизни запускаю флешмоб! Поддержим ребят из «Хартии-97»
Кто не в курсе - вот история событий:
В Беларуси заблокирован главный оппозиционный сайт «Хартия-97» https://charter97.org.
Для тех, кто не знает: для Беларуси это тоже самое, что для нас - «Медуза», «Эхо» и «Дождь» вместе взятые.
Для меня «Хартия» не только - один из главных источников получения информации , но прежде всего - люди...родные мне люди.
Уже 8-й год мои беларусские друзья вынуждены жить и работать вне Родины. После т.н. «президентских выборов» 2010 года все они прошли через тюрьмы и пытки. Сейчас они в Варшаве. Многие фактически бежали туда от смерти.....
Уже третье десятилетие они по-журналистки противостоят диктаторскому режиму лукашенко.
И как видно по сегодняшней блокировке - противостоят успешно.
По-советски огромный, неповоротливый и тупой механизм лукашенковской госпропаганды ничего не может поделать с одним сайтом. У «Хартии-97» в день - 250 тысяч уникальных посетителей и эта цифра впечатляет! Поэтому и блокируют.
Держитесь, родные! Все нормальные люди сейчас с вами!
Солидарность с «Хартией-97»», - написал Павел Селин в своем «Фейсбуке».