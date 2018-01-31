Евгений Афнагель: Блокировка «Хартии-97» сплотила сторонников перемен 31.01.2018, 16:02

Евгений Афнагель

Читателями сайта оказались даже те люди, о которых это нельзя было и подумать.

24 января режим Лукашенко заблокировал самый популярный независимый сайт Беларуси «Хартию-97». А 30 января был взломан сайт Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

«Это все звенья одной цепи», - заявил в интервью Charter97.org один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Все это происходит не случайно. Эта ситуация в Беларуси сложилась уже давно. Сайты независимых СМИ регулярно блокировались во время массовых акций, против них постоянно проводились DDoS–атаки.

Полгода назад был заблокирован сайт Белорусского Национального Конгресса, который на тот момент был самым посещаемым сайтом политических партий и организаций Беларуси.

Мы обращались в Министерство информации, в «Белтелеком» и другие официальные структуры – и все они отвечали, что они непричастны к блокировке, при этом сайт до сих пор не работает.

Затем был заблокирован сайт «Белорусский партизан», заблокирован сайт «Хартия-97», взломан сайт профсоюза РЭП. Понятно, что все это – не случайно. Все это – звенья одной цепи.

Власти делают вначале пробный шаг в ограничении свободы слова, проверяют реакцию со стороны общества, правозащитников, журналистов, международных структур. Если они видят, что реакция не очень серьезная, делается вывод, что можно наступать на свободу слова и дальше и ограничивать доступ к более крупным сайтам.

Поэтому если сейчас власти не остановить – то скоро будет просто нечего читать.

Блокировка «Хартии-97», преследование журналистов «Белсата», которых приговаривают к огромным штрафам, блокировки других сайтов – это сигнал всем независимым СМИ. Это проверка всех нас на солидарность. Если мы все – журналисты, читатели – не станет защищать наши права на получение информации, мы останемся вообще без нее.

Хочу отметить, что блокирование «Хартии-97» - это не только нарушение прав СМИ. Это в первую очередь – нарушение прав сотен тысяч читателей, которым перекрывают привычный путь получения информации. Фактически вмешиваются в их личную жизнь белорусов, которые привыкли просыпаться, заходить на любимый сайт и получать картину того, что происходит в стране и мире.

- Вы сказали, что власти такими действиями испытывают людей. Какой ответ дал бы власти понять, что она «перешла черту»?

- Ответ уже есть: следствием блокировки «Хартии-97» стало то, что люди стали больше общаться между собой. Сторонники перемен находят друг друга, обсуждают, как обойти блокировку сайта, возмущаются из-за блокировки. Эти разговоры слышны среди знакомых, соседей, в транспорте, на улицах.

Ко мне лично и к моим родственником за инструкциями по обходу блокировки обращались люди, о которых я и не мог подумать, что они – читатели «Хартии-97».

Власть, сама того не ожидая, сплотила белорусов. И это очень здорово, потому что скоро 25 марта, 100-летие провозглашения БНР. И накануне этой даты люди стали больше обсуждать то, что происходит в стране. Я думаю, что это в хорошем смысле повлияет на количество людей на праздничной акции.

Уже сейчас мы видим в соцсетях, что тема блокировки «Хартии-97» является в соцсетях темой №1. В Минске каждый день появляются новые граффити и листовки. Люди фотографируются для флешмоба «Я – «Хартия-97» и выкладывают снимки в интернет.

Эта волна солидарности должна становится еще большей. Режим Лукашенко должен увидеть: блокировка независимых СМИ обойдется ему дороже, чем нормальная работа этих сайтов.

Методы блокировки ожидаемого властью эффекта не дали: сайт «Хартия-97» остается самым читаемым в Беларуси независимым интернет-ресурсом.

Мы видим, что преследование независимых СМИ только сближает сторонников перемен и способствует активно обмену информацией. Надеюсь, что это положительно скажется на настроениях людей и поможет в подготовке празднования 100-летия БНР.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию