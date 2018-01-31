Джемилев: За годы оккупации Крыма зафиксировано 49 похищений людей 1 31.01.2018, 18:55

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Лидер крымскотатарского народа выступил на слушаниях в Европарламенте.

За годы российской оккупации Крыма на полуострове зафиксировано 49 случаев похищений людей, найдено 6 трупов с признаками пыток, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на слушаниях в Европарламенте «Четыре года оккупации. Пути поддержки Крыма и крымских татар», сообщает «Укринформ».

«Одним из наиболее удручающих преступлений оккупационного режима, которое собственно, его и отличает от преступлений советского режима, является похищение и убийства людей. На сегодня нами зафиксировано 49 таких случаев, по результатам которых было найдено шесть трупов с признаками пыток. Шестнадцать человек еще числятся пропавшими без вести. По всем признакам, их также уже нет в живых», - обратился Джемилев к европарламентариям.

Он отметил, что даже при «наиболее мрачном сталинском режиме была как минимум процедура убийства», в отличие от того, что делает нынешний российский режим в Крыму.

В свою очередь, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отметил, что крымские татары остаются мощной политической силой, 90-95% которых не признают противоправную оккупацию Крыма и не считают территорию полуострова российской.