Уроки 2017 года: Курс рубля к доллару формируется за пределами Беларуси Владимир Тарасов, «Белрынок»

4.01.2018, 10:21

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Есть значительная вероятность того, что это повторится и в 2018 году.

На динамику курса доллара на БВФБ основное влияние в прошлом году оказывали события за рубежом, а не в экономике Беларуси. Есть значительная вероятность того, что это произойдет и в 2018 году.

Сделанный нами год назад прогноз в отношении изменения курса доллара США по отношению к белорусскому рублю в 2017 году оказался далеким от реальности: мы ожидали роста этого курса на 10-20%, а он увеличился всего на 0,7%, достигнув 28 декабря 1,9727 BYN/USD. Однако, если проанализировать причины, по которым прогноз не оправдался, обнаружится, что это вызвано факторами, которые не были предвидены аналитиками, и предугадать которые год назад было, пожалуй, невозможно. Произошли события, которые год назад казались маловероятными. И связаны эти факторы не с белорусской экономикой, а с событиями, происходящими за рубежом.

Такая же ситуация может повториться и в 2018 году. Поэтому к обычному прогнозу, учитывающему те тенденции, которые кажутся очевидными в настоящее время, следует добавить прогноз событий, которые могут произойти, хотя сейчас этого почти никто не ожидает.

Но вначале вспомним, какие неожиданности произошли в 2017 году.

Дональд Трамп не оправдал надежд

Сюрприз преподнес курс доллара против евро. Планы по реформированию американской экономики и ее налоговой системы, предложенные свежеизбранным президентом США Дональдом Трампом, в начале 2017 года выглядели довольно привлекательно, что, как казалось, гарантировало рост курса доллара или, по крайней мере, его стабильность. Однако эти планы встретили ожесточенное сопротивление в Конгрессе США, преодолеть которое президенту удалось только в конце 2017 года. Ему пришлось пожертвовать несчетным числом соратников, дружбой с Россией и объявить Иерусалим столицей Израиля.

В этих условиях на первое место среди факторов, влияющих на курс доллара против евро, вышли намерения Европейского Центробанка по сворачиванию своей программы денежной поддержки европейской экономики. Глава ЕЦБ Марио Драги имел неосторожность намекнуть на то, что ЕЦБ, возможно, ускорит это сворачивание, после чего понеслось: курс евро начал расти как на дрожжах. Это привело к тому, что на БВФБ курс евро за 2017 год увеличился на 15,2% и достиг 2,2553 BYN/EUR.

Увеличение курса евро, по мнению большинства зарубежных аналитиков, оказалось слишком резким, и в текущем году они уже не ждут ничего подобного.

Большинство полагает, что налоговая реформа в США поддержит курс американской валюты, однако к концу года курс евро снова поднимется до 1,2-1,21 USD/EUR. Но это общее мнение, ориентируясь на которое мы делали прогнозы на 2017 год, оказавшиеся ошибочными. Поэтому имеет смысл изучить возможность реализации сценария, который сейчас кажется маловероятным.

Такой сценарий есть. Это резкое снижение курса евро против доллара, вызванное налоговой реформой (см. «Bank of America Merrill Lynch: курс евро в I квартале опустится до 1,1 USD/EUR»). В частности, аналитики Bank of America Merrill Lynch полагают, что в I квартале 2018 года курс европейской валюты может опуститься до уровня 1,1 USD/EUR. Сторонником данного сценария является аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев, который ожидал обвала доллара примерно половину 2017 года. Прогноз не сбылся, но по уважительным причинам, — слишком медленно продвигалась налоговая реформа.

В то же время, есть мнение и о значительно укреплении евро. В частности, в Societe Generale полагают, что к концу 2018 года он поднимется еще на 7% — до 1,27 USD/EUR.

Имеется и третий сценарий, осуществление которого кажется маловероятным: это обвал фондовых рынков, а также рынков других активов, на которых в настоящее время возникли пузыри. Предупреждений о том, что дата этого события приближается, становится все больше, но велики шансы на то, что возникшие проблемы будут снова залиты деньгами, а ФРС с ЕЦБ снова откажутся от планов повышения ставок и начнут реализацию новых программ стимулирования экономики.

Россия де-факто отказалась от плавающего курса российского рубля

Есть вероятность наступления маловероятных событий и в России. Неожиданное событие произошло там и в 2017 году: страна фактически отказалась от идеи плавающего курса рубля, свободно формирующегося на рынке. Собственно, управлением курса рубля Минфин и Банк России активно занимались и в 2016 году, но в 2017 году окончательно сложилась система регулирования, которая должна обеспечить стабильность курса рубля примерно на сложившемся сейчас уровне.

А именно, Банк России отошел несколько в сторону, и регулированием курса рубля занялся Минфин. В первой половине 2017 году российский рубль значительно укрепился в связи с тем, что из-за роста цен на нефть поступления валюты в страну резко увеличились. В таких условиях Минфин начал скупать валюту (при посредничестве ЦБ). По итогам года объем приобретения составил 14-15 млрд. USD. Действуя таким образом, Минфин не дает рублю излишне укрепиться.

При этом Минфин противодействует и ослаблению рубля. В декабре 2017 года, когда в банковской системе страны возник дефицит валютной ликвидности, Минфин распорядился продавать на внутреннем рынке России валюту, которую ранее разместил на депозит в ВЭБе (на 6,25 млрд. USD).

В 2018 году Минфин собирается действовать еще активнее. Он планирует приобрести валюты на 2,0 трлн. RUB при цене нефти Urals в диапазоне 54-55 USD за баррель и до 2,8 трлн. RUB при цене в 60 USD за баррель. Объемы покупки могут оказаться в разы больше, чем в 2017 году. В связи с этим министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала.

Таким образом, в России произошло кардинальное изменение валютной политики: страна отказалась от свободного плавающего курса рубля, установив небольшой коридор его значений, и удерживая курс в этом коридоре посредством валютных интервенций. Только эти интервенции осуществляет не Банк России, а Минфин, и несколько опосредовано.

Денег у России на это хватит, поэтому в 2018 году можно ожидать относительной стабильности курса российского рубля по отношению к доллару.

Правда, и тут возможны неожиданные события. В частности, в конце января 2019 года правительство США будет обсуждать новые санкции против России, среди которых возможно введение ограничений на покупку государственного долга России. Это приведет к оттоку средств из РФ, и скачку курса доллара. Но это явление вряд ли будет долгосрочным, тем более, что в марте 2018 года в России состоятся выборы президента, поэтому ЦБ и Минфин вряд ли позволят рублю обесцениться перед выборами.

Правительство Беларуси победило Лукашенко

Сюрприз ожидается и в Беларуси. В 2017 году Александр Лукашенко постоянно требовал от своих чиновников обеспечить увеличение средней заработной платы в стране до 1 тыс. BYN. Чиновники открыто не перечили, но постоянно говорили о том, что зарплата должна расти в соответствие с увеличением производительности труда и тихо саботировали поручение Лукашенко. В ноябре возникло впечатление, что Лукашенко все-таки настоит на своем, однако в последний день 2017 года стало ясно, что, похоже, чиновники взяли верх.

А именно, 31 декабря Лукашенко подписал документы, определяющие основное показатели экономики и финансовой системы Беларуси на 2018 год, где нет ни слова о зарплате в 1 тыс. BYN. Зато там есть слова о том, что правительство должно обеспечить экономически обоснованный рост заработной платы, причем, прежде всего, на основе создания высокопроизводительных рабочих мест. То есть увеличивать зарплату на уже существующих рабочих местах вовсе не обязательно.

Лукашенко подписал документы, значит, он согласился с таким вариантом роста зарплаты. Конечно, Александр Лукашенко может еще много говорить о зарплате, но сделать он ничего не сможет, так как документально его поручение осталось незакрепленным, то есть, по сути, оно ничего не значит.

Более того, Нацбанк в 2018 году продолжит проведение довольно жесткую денежную политику: широкая денежная масса должна увеличиться всего на 9-12%. Это значит, что ставки по рублевым депозитам и кредитам прекратят снижаться, а то даже и вырастут (по депозитам они уже поднимаются), что замедлит темпы прироста банковских кредитов.

Все это означает, что давление на курс белорусского рубля в 2018 году окажется намного ниже, чем предполагал БЕЛРЫНОК, а это означает, что давление на курс рубля вследствие внутренних причин окажется сравнительно небольшим.

В таких условиях в 2018 году на первый план могут, как и в 2017 выйти изменения курса доллара по отношению к евро и российскому рублю на мировом рынке. В принципе, согласно преобладающим ожиданиям, изменения должны быть невелики, в пределах нескольких процентов.

Но существует, как и в 2017 году, сценарий, который пока кажется маловероятным: рост курса доллара против евро вследствие реализации налоговой реформы в США. В этом случае курс доллара на БВФБ все же может достичь уровня 2,2 BYN/USD, но зато курсы евро и российского рубля упадут. Реализуется ли этот неожиданный сценарий, станет ясным уже в январе-феврале, когда будет понятно, как заработали реформы в США.

Владимир Тарасов, «Белрынок»