Автомобили Nissan будут читать мысли водителя и подстраиваться под его желания 4.01.2018, 10:28

В Японии начали испытания революционной технологии.

Японские разработчики приступили к испытаниям новой технологии с обозначением Brain-to-Vehicle (B2V), благодаря которой управляющая электроника автомобиля сможет интерпретировать сигналы мозга водителя, сообщает tut.by.

В Nissan рассчитывают, что B2V позволить сократить время реакции водителя, а также адаптировать управляемость автомобиля под конкретный стиль вождения. В основе новой технологии, как говорят сами разработчики — прогнозирование и обнаружение. Например, когда водитель собирается повернуть руль, задействовать газ или тормоз, B2V, «прочитав» мысли человека, позволит выполнить эти действия быстрее (на 0,2−0,5 секунды).

А еще B2V сможет распознать дискомфорт водителя и изменить работу систем автомобиля, сделав вождение комфортнее — в том числе и с помощью технологии дополненной реальности для создания расслабляющей атмосферы в салоне.

Возможности новой вспомогательной системы Nissan продемонстрирует на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая откроется в конце этой недели. Тогда узнаем еще больше подробностей о B2V.