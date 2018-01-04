«Все, пацаны, погнали!»: Стали известны подробности побега из детсада в Светлогорске 25 4.01.2018, 11:20

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Машинист дизель-поезда рассказал, как детей обнаружили в вагоне.

В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Хватились детей, когда за ними в сад пришли родители, а тех не оказалось на месте. Двум мальчикам 3 года, одному — 4. Машинист дизеля рассказал tut.by, как обнаружили детей в вагоне.

В соцсетях активно обсуждают инцидент и не могут поверить в случившееся. Но вот появляются и комментарии родителей сбежавших малышей. Сдержанные и немногословные.

«Ребенку в марте 4 года, он ни разу не ездил на поезде, на вокзале был один раз только, ездим всегда на машине», — пишет мужчина, представившийся папой одного из малышей.

Евгений Новик, машинист того самого дизель-поезда, на котором ехали дети, сбежавшие из детсада, рассказывает:

— На часах было 17.19. Мы уже отправлялись. И вдруг вагонник (это человек, который осматривает вагоны с перрона) крикнул: «Там малолетки». Поскольку мы уже тронулись, я отправил помощника пройти осмотреть состав. Он и обнаружил в первом вагоне маленьких детей без сопровождения взрослых, — рассказывает Евгений.

Малыши сказали, что едут к родителям в другой город, потому что те не забрали их из детского сада. Машинист связался с дежурным по депо, объяснил ситуацию. Было решено сопровождать детей до Жлобина, где их уже ждали сотрудники милиции.

— Все это время, — говорит Евгений, — мой помощник находился в вагоне и смотрел за детьми, чтобы они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был среди них самый бойкий Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул: «Все, пацаны, погнали!». Хорошо, что помощник был рядом.

В 18.07 дизель прибыл к перрону жлобинского вокзала, где малышей уже ждали сотрудники милиции.

В детском саду, из которого ушли дети, от комментариев отказываются. Сейчас в милиции по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.