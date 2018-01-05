В Бресте в декабре расцвели розы 5.01.2018, 10:48

Брестская семья стала свидетелем необычного явления.

25 декабря 2017 года в Бресте был установлен аномальный рекорд. Температура воздуха достигла плюс 9,1 градуса. Тем временем в брестской семье Лах стали свидетелями еще одного чуда, пишет vb.by.

Под Новый год на участке около частного дома на улице Бородинской расцвела... роза. Супруги никогда такого не видели, хотя занимаются цветами десятки лет. Александр - активный голубевод, а супруга Дана Брониславовна с весны и до поздней осени активно ухаживает за розами - покупает черенки, готовит почву, подкармливает. В общем, с любовью к ним относится.

«И, видимо, цветы ответили тем же! - восхищался супруг. - Причем бутоны открывались и закрывались как летом. А лепестки осыпались лишь накануне новогодней ночи. Раньше, самое позднее, наши розы цвели в октябре. Ну а перед Новым годом, конечно же, впервые!»

Всего на участке семьи Лах около двадцати кустов роз. И теперь супруги внимательно посматривают на них и в январе...