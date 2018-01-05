Белорусы требуют остановить строительство аккумуляторного завода под Брестом 6 5.01.2018, 11:56

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Протест из-за экологически вредного производства набирает обороты.

Активисты начали кампанию по сбору подписей против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

«Собираем подписи против строительства опасного производства в 4-х километрах от города Бреста, в 2-х километрах от реки Мухавец, которое может угрожать здоровью жителей города ради прибыли ограниченного круга лиц. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе и принимать участие в борьбе за экологию Бреста! Действовать необходимо быстро», - такая информация распространяется в популярной социальной сети «Одноклассники».

Активисты отмечают, что производство с использованием свинца нарушит экологическую безопасность в околицах Бреста и самом городе:

«Совсем рядом возле города Бреста, на площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Брест» началось строительство вредного производства - аккумуляторного завода по китайской технологии «АйПауэр» площадью 5 га.

На проектируемом заводе будут применяться литейное производство из свинца и его сплавов, прокат свинцовых сплавов, элементы химического производства с использованием серной кислоты и электролиза, сборочные операции, в которых в том числе применяется пайка расплавленным свинцом. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, известно что:

Свинец является отравляющим веществом, накопление которого влияет на целый ряд систем организма и которое особенно вредно для детей младшего возраста.

В организме свинец попадает в мозг, печень, почки и кости. Со временем свинец накапливается в зубах и костях. Воздействие на людей, как правило, определяется при помощи определения содержания свинца в крови.

Свинец, накопленный в костях, попадает в кровь во время беременности и становится источником воздействия на развивающийся плод.

Не существует какого-либо известного уровня воздействия свинца, который считается безопасным.

Расстояние от строящегося завода до города Бреста около 4 км, а до ближайших домов и участков жителей Брестского района около 700 м, рядом расположены предприятие по выращиванию шампиньонов, Брестский тепличный комбинат, фермерские хозяйства, примыкают пахотные земли, город Брест с частными застройками растет в направлении строительства. А опасный радиус выбросов от источника выбросов по свинцовым соединениям ориентировочно 25 км, а по кислотным выбросам до 150 км.

Кроме этого, существуют и другие факторы вредного воздействия: выброс в сточные воды, шумовое загрязнение, отходы производства.

Строящийся «китайский» завод на 150 рабочих мест принесет необратимый вред всему городу, негативно скажется на здоровье людей. Подобные заводы уже существуют в Брестской области: в г. Пинске, в г. Белозерске.

За малый период их функционирования местные жители уже почувствовали их негативное влияние. А польза для экономики неочевидна! Европейские страны уже давно вытеснили от себя подобные производства, Китай на гране экологической катастрофы, остаются только страны третьего мира, как Беларусь.

Степень очистки воздуха на планируемом участке очистки воздуха - до 99.8%. 140 тонн свинца отходов на участке очистки воздуха. А это значит, не менее 280 кг свинца в год в виде пыли планируется выбрасывать на Брест и окрестности на строящемся аккумуляторном заводе».

Напомним, строительство будет вестись на площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Брест». Общая стоимость проекта может составить около 20 млн долларов. Заказчиком выступает компания «АйПауэр» белорусского предпринимателя Виктора Лемешевского. Подрядчиком выступает китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, несколько деревень под Брестом протестуют против строительства аккумуляторного завода. Сельчане готовы выйти на акцию и перекрыть трассу М1, чтобы их услышали.