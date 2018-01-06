В 644 городах Польши прошли шествия Трех королей 6.01.2018, 22:41

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ФОто: PAP

6 января Католическая церковь отмечает праздник Богоявления.

В 644 городах Польши и 16 городах за границей 6 января проходят шествия Трех королей. Шествия являются традиционным элементом празднования Богоявления, передает «Радио Польша».

Сценарий шествий всегда одинаков – он опирается на Евангелие и повествует о том, как три царя (волхва) пришли поклониться новорожденному Иисусу. Часто королей сопровождает верблюд. В ходе шествий непрофессиональные актеры разыгрывают сценки, связанные с рождением Христа. Сопровождающие актеров люди поют рождественские колядки.

В местности Скочкув в шествии Трех королей принимает участие президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.