«Идея просто так раздавать деньги нравится уже почти всем» 13 8.01.2018, 10:23

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Развитые страны стоят на пороге общества, где каждый будет иметь базовый основной доход.

В минувшем году идея БОД (базового основного дохода – ред.) перешла из разряда радикальной идеи в стадию масштабных экспериментов на государственном уровне — в некоторых из них участвуют тысячи человек. «Хайтек» собрал главные успехи и провалы, связанные с попытками ввести безусловный основной доход, и попытался понять, что ждет идею в будущем и как на нее повлияют криптовалюты.

От утопии к венчурному капиталу для людей

Идея безусловного основного дохода прошла долгий путь от философской концепции до гарантированного права человека в постиндустриальную эпоху. На протяжении истории в пользу БОДа успели высказаться приверженцы большинства политических взглядов, сейчас его поддерживают как правые, так и левые. В 2010-е годы концепцию безусловного основного дохода стали воспринимать как средство для «смягчения углов капитализма», а также как попытку реформировать устаревшие механизмы «государства всеобщего благосостояния». Однако главным стимулом для возвращения темы базового дохода в повестку дня стала автоматизация. В статистике поисковых запросов Google за последние 5 лет можно отследить едва заметную корреляцию: как только начинает расти популярность запроса «Автоматизация», впервые за долгие годы проявляется интерес к БОДу.

Наступление роботов и искусственного интеллекта уже нельзя считать призрачной угрозой: ВЭФ прогнозирует, что к 2020 году автоматизация приведет к потере 5 миллионов рабочих мест в 15 странах, а аналитики McKinsey предупреждают, что при пессимистичном сценарии к 2030 году без работы останется 800 млн человек по всему миру.

Люди без работы и без денег не выгодны крупным корпорациям, потому что отсутствие платежеспособной аудитории снижает спрос и приводит к экономическому спаду. По этой логике, гарантированные выплаты по факту гражданства поддержат устоявшийся капиталистический уклад и оставят людям привычные роли потребителей.

Проблемы будущего подогреваются и проблемами настоящего. Переход к постиндустриальному укладу, серия экономических кризисов и стагнация зарплат сформировали малообеспеченный и незащищенный класс людей — прекариат. Именно всеобщее ощущение нестабильности и тревоги, как считает идеолог БОДа Гай Стэндинг, привело к расцвету популизма во многих странах.

В этих условиях люди по разным сторонам политического спектра стали поддерживать новый формат соцгарантий — безусловный основной доход, который покрывает самые элементарные нужды и выплачивается гражданам без каких-либо условий.

Одни называют БОД «финансовой подушкой безопасности» во времена неопределенности, другие — «венчурным капиталом для людей» и «операционной системой постиндустриального общества». Впрочем, некоторые считают, что базовый доход разрушит традиционную систему соцгарантий и сделает бедных еще беднее.

Россияне — главные сторонники базового дохода

Исследование организации European Social Survey показало, что самую активную поддержку безусловным выплатам оказывают в России, Израиле и Словении. Однако российские политики не включают БОД в свою повестку. Пока для россиян деньги просто так — это фантастическая идея, которую можно обсудить в паблике или в чате, но не более того.

В конце ноября глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предложил ввести в России гарантированный доход и организовать эксперимент по аналогии с финским, но его предложение осталось незамеченным. В целом интересоваться темой в стране стали меньше, чем в 2016-м. О референдумах и петициях речи также не шло. На сайте Change.org можно найти несколько петиций, но большинство из них закрылись, не собрав даже 100 подписей.

Как пишет Financial Times, за последние годы БОД вышел из интеллектуальной периферии — теперь его обсуждают даже люди, далекие от социологии и политики. Процесс начался еще в 2016 году. Причиной для популярности послужило два события: референдум о введении безусловного дохода в Швейцарии и подготовка эксперимента с БОДом в Финляндии. Напомним, что швейцарцы от введения выплат отказались. А Финляндия в январе 2017 года начала выплачивать базовый доход 2000 безработных граждан.

Спустя год осведомленность людей о безусловном доходе незначительно, но возросла. Если в 2016 году о БОДе никогда не слышали 17% европейцев, то в 2017 — уже 13%. Число сторонников идеи в Европе также выросло с 64% до 68%.

Кремниевая долина встает на сторону БОДа

В 2017 году на сторону безусловного дохода встали Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон, глава бизнес-инкубатора Y Combinator Сэм Альтман, эксперт по ИИ Эндрю Ын и другие известные предприниматели и ученые, в том числе Нобелевские лауреаты по экономике. Все они, за исключением Цукерберга, считают безусловный доход естественной необходимостью в условиях тотальной автоматизации.

Гейтс, например, предлагает обложить налогами роботов, а Брэнсон советует собрать излишки прибыли, которую принесет людям искусственный интеллект, и создать из них фонд базового дохода. Сэм Альтман и вовсе считает, что каждому гражданину США нужно выплачивать БОД в виде процента от ВВП. Таким образом, у каждого зарегистрированного жителя страны будет доля в «корпорации US Inc.». Глава Facebook Марк Цукерберг в последнее время реже говорит об угрозах ИИ — его больше волнуют социальные проблемы. Во время своей поездки по штатам он посетил Аляску и впечатлился местным Постоянным фондом, который собирает часть прибыли от продажи нефти и каждый год платит аляскинцам пособия.

Несмотря на возросший интерес, большинство обитателей Кремниевой долины говорят о БОДе как об абстрактной идее, которую должен воплотить кто-то другой. Если несколько лет назад ИТ-лидеры верили, что с помощью технологий можно решить любую проблему, то 2017 год показал — иногда технологии только усугубляют проблемы. Ни одна из крупных корпораций не работает над платформой для гарантированных выплат, которую могло бы взять на вооружение государство или благотворительные организации. Единственное исключение — бизнес-инкубатор Y Combinator, возглавляемый Сэмом Альтманом. Компания уже провела предварительные испытания, а в ближайшие 5 лет запустит исследование по всем канонам. Людей поделят по группы, им будут выплачивать разные суммы, а исследователи будут оценивать результаты.

Провалы: Голландия

Всего к началу 2017 года в разработке находилось около 8 экспериментов с новой формой базовых выплат. Однако далеко не все они воплотились в жизнь.

Власти Нидерландов еще в начале года отказались от эксперимента с БОДом, так как внезапно поняли, что выплата денег просто так не укладывается в рамки закона. Пилотную программу должны были запустить в Утрехте, но сроки запуска постоянно переносили.

Как рассказал «Хайтеку» один из руководителей голландского эксперимента экономист Люк Гроот, Министерство социальных дел и занятости потребовало юридических оснований для выплаты пособий. Получатели выплат должны обязательно искать работу, а тем, кто ее не ищет, пособия не полагаются. Были навязаны и другие условия, которые, по словам Гроота, кардинально расходились с концепцией БОДа.

В результате проект в Нидерландах не состоялся, а вместо этого в стране подготовили тестовую программу новой формы соцгарантий, которая обязывает участников искать работу. Параллельно с этим голландские СМИ запустили петицию в поддержку БОДа для безработных граждан старше 55 лет, но, вероятнее всего, парламент откажется от ее рассмотрения.

Искажения: Финляндия и Канада

Первые разочарования вызвал и эксперимент с базовыми выплатами в Финляндии, запущенный в январе 2017-го. Управление социального страхования Финляндии (Kela) случайным образом отобрало 2000 безработных граждан. В течение двух лет им должны ежемесячно выплачивать по 560 евро взамен старых соцгарантий.

После запуска программы идеолог проекта Олли Кангас признал, что изначально получателей хотели поделить на группы и выплачивать им разные суммы. Но, как оказалось, такой подход противоречит финской Конституции, так как разделяет людей. Другая проблема финского эксперимента — это нехватка участников. Изначально их должно было быть в 5 раз больше, но из-за ограничения бюджета пришлось остановиться всего на 2000 безработных.

Программу Kela раскритиковали и из-за поставленных целей. Как позднее писала The New York Times, финский БОД не имеет никакого отношения к борьбе с неравенством и нищетой. Организаторы не скрывали, что перед ними стоит задача преодолеть «ловушку бедности» и снизить уровень безработицы. Раньше люди сидели на пособии и не устраивались на работу в надежде найти вакансию получше. Безусловный доход должен подтолкнуть их к подработкам и труду на низкооплачиваемых должностях. По словам Кангаса, эксперимент покажет, будут ли получатели выплат чаще соглашаться на разовую работу или работу с неполным рабочим днем — а именно такой тип труда характерен для прекариата.

В Kela также заявили, что концепция безусловных выплат всем гражданам слишком утопична и реализовывать ее в Финляндии еще слишком рано.

Другие проекты, обозначенные термином БОД, также имеют не те цели, о которых говорят идеологи базового дохода. В Канаде под безусловным доходом подразумевают гарантированный минимальный доход.

В Квебеке пилотный проект запустят в 2018 году, в нем примет участие более 80 000 жителей, преимущественно одиноких граждан, у которых возникли проблемы с трудоустройством.

В Онтарио эксперимент стартовал летом 2017 года. В нем участвуют случайно отобранные жители с низким доходом и непостоянной занятостью, а также те, кто уже получает пособия от государства. Однако уже после запуска правительство заявило, что выплаты базового дохода не защищены так же, как традиционные соцгарантии. А значит, кредиторы, арендодатели и другие компании могут автоматически снимать с получателей деньги в счет долгов.

Конечно, эксперименты для того и существуют, чтобы обнаружить слабые места и упущения. Однако такие ситуации указывают на более глобальную проблему БОДа, которая стала очевидна в 2017 году. Хотя концепция базового дохода существует несколько веков и тестировалась несколько раз за последние сто лет, масштабных исследований до сих пор не существует.

Из-за экспериментального характера и бюджетных ограничений страны набирают маленькие группы испытуемых, преимущественно среди наименее защищенных слоев населения. Такой формат выплат никак нельзя считать универсальными. К тому же, он не помогает узнать, как поведут себя в будущем люди, лишившиеся работы из-за автоматизации. Если выплачивать им пособия, будут ли они жить праздно или найдут себе любимое занятие? Насколько сильно человек идентифицирует себя со своей работой и сможет ли они отказаться от нее и довольствоваться выплатами без ущерба психологическому состоянию? Современные эксперименты не дают ответов на эти вопросы.

Историк Юваль Ной Харари, автор книги Sapiens, считает, что национальные и муниципальные схемы БОДа в принципе не подходят для тестирования концепции, рассчитанной на будущее. «Главными жертвами автоматизации могут оказаться вовсе не жители Финляндии, Амстердама или США. Глобализация сделала людей в одной стране зависимыми от рынков других стран, и автоматизация может привести к катастрофическим последствиям для самых слабых звеньев», — уверен Харари.

Потенциал: США, Кения и Уганда

Наиболее приближенный к идеалу эксперимент с БОДом начнется в августе 2018 года. Как ни странно, полигоном для испытания станет не благополучная европейская столица, а калифорнийский город Стоктон, который с 2012 по 2015 годы считался банкротом и до сих пор находится в состоянии экономического упадка. Вывести жителей города из кризиса планирует американская организация Economic Security Project, основанная группой исследователей, политиков, художников и ИТ-экспертов.

В число председателей ESP входит сооснователь Facebook Крис Хьюз, который считает БОД средством восстановления экономики в США. Среди инвесторов также числится сооснователь eBay Пьер Омидьяр — еще один сторонник безусловного дохода.

Организация выделит на эксперимент в Стоктоне $1 млрд. В программе примет участие несколько сотен человек — их отберут случайным образом без каких-либо условий. После этого в течение трех лет им будут выплачивать по $500 ежемесячно.

Параллельно с европейскими и американскими опытами БОД тестируют в Африке и в Индии. Две независимых друг от друга благотворительных организации исследуют, как базовый доход в размере $20-30 в месяц повлияет на жителей деревень в Кении и Уганде.

Эксперимент в Кении пока самый масштабный в мире — в нем должно принять участие более 6000 человек. В марте 2017 года организатор проекта — благотворительная компани Give Directly — опубликовала первые результаты программы. Многие открыли свой микробизнес, стали лучше питаться и следить за здоровьем. Отношения в семьях также улучшились. Однако на тот момент в эксперименте участвовало всего 95 человек, а это слишком маленькая выборка для того, чтобы делать выводы.

2018: криптоБОД и блокчейн

Как показал 2017 год, исследовательские организации все больше интересуются БОДом — свою оценку концепции дала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Спойлер — проблему бедности денежные выплаты не решат. Стоит ожидать, что в 2018 году аналитики чаще будут исследовать БОД. Причем не только с точки зрения общественного мнения, но и с точки зрения экономики. Во сколько обойдутся выплаты отдельной стране? Откуда взять деньги? Что дешевле — БОД или система соцгарантий?

Страны чаще будут интересоваться БОДом. Провести эксперименты уже хотят в Шотландии, Испании и Эстонии. Испытать систему гарантированного минимального дохода также собирается ЕС. Очевидно, что активность будет исходить именно из стран Европы, в которых возрастает популярность социалистических идей. Возможно, в процесс включатся азиатские страны, но пока только на уровне дискуссий. Хотя и у Китая, и у Южной Кореи есть опыт экспериментов с минимальными гарантированными выплатами.

В 2018 году не обойдется и без радикальных предложений и попыток объединить БОД с новейшими технологиями. Выплаты в обмен на данные, блокчейн-платформы для соцгарантий, пособия в криптовалюте и денежные фонды благосостояния, собранные за счет налогов с крупных энергетических корпораций — вот лишь несколько трансформаций, которые может пережить БОД в ближайшие 12 месяцев.