Бунт под Светлогорском: «На заводе какой-то аврал или авария была» 12 8.01.2018, 10:50

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Жители Якимовой Слободы Светлогорского района продолжают отстаивать свое право на чистый воздух.

Их протесты вызваны распространением по окрестностям тяжелого химического запаха, который разносит недавно построенный китайской корпорацией «САМС» завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» завод, сообщает svaboda.org.

«Власти хотят закрыть нам рот»

Первый массовый протест в Якимовой Слободе произошел 25 декабря, когда в центр деревни вышли около двухсот местных жителей. Люди возмущались, что в их местности сделали «газовую камеру» и «долину смерти».

Через два дня более полутора сотен жителей направили письма протеста в администрацию Лукашенко, Министерство здравоохранения и Министерство природы.

«После нашего стихийного собрания приезжал участковый, расспрашивал, кто собирает людей, кто ими управляет. Спрашивал также, что это за женщина снимала собрания на видео, фотографию показывал. Власти хотят закрыть нам рот, чтобы все было тихо, все молчали», - говорит сельчанка Людмила.

Новогодний подарок

Утром после новогодней ночи местные жители, по их словам, снова переживали «газовую атаку», так как ветер дул именно в сторону Якимовой Слободы.

«На заводе какой-то аврал или авария была, потому что стоял такой смрад, что деваться было некуда, — рассказывают сельчане. — Черная вода хлынула с завода через ливневую трубу в ручей, который впадает в реку Березину. Вызвали службу МЧС».

«Моему брату стало так плохо, что я сразу отвез его домой. Минуты через три или четыре меня стошнило от этого смрада», — говорит сельчанин Бибик.

«Нас просто отравляют»

Сельчане жалуются на першение в горле, приступы удушья. Пенсионерка Зинаида вспоминает, что пару дней назад ехала автобусом домой из Светлогорска. В автобусе полно детей - возвращались с экскурсии. Когда приблизились к заводу, примыкающий вплотную к деревне, смрад был таков, что дети стали шарфами и шапками носы закрывать.

«Это же отрава, нас просто отравляют», — возмущается пенсионерка.

«Стройте саркофаг, как в Чернобыле»

Деревенские жители вспоминают, что еще в начале строительства завода местные начальники всячески успокаивали жителей, убеждали: это будет такая промышленность, что «люди будут ходить в белых тапках». «Вот они белые тапки всем и подготовили», — сокрушенно шутят теперь в Якимовой Слободе.

«У меня две первые ночи нового года, когда был особенно сильный запах, периодически шла кровь из носа. Я думал, что это только у меня одного. А тут и сосед жаловался - и у него такая же беда», - рассказал пожилого возраста сельчанин, назвавшийся Григорием.

Сельчанин считает, что если завод не может сделать полную очистку своих выбросов, то пусть строит саркофаг, как Чернобыле — и работает под этим саркофагом. Ведь в семидесяти случаях из ста ветер дует в сторону Якимовой Слободы и отравляет окружающую среду — такова здесь «роза ветров».

«Депутаты» не озадачились

В конце текущей недели в Якимовой Слободе ждали представителей из Министерства здравоохранения и Минприроды, но на встречу с сельчанами никто не приехал. Люди возмущены еще и тем, что и действующие депутаты не озадачились здешней экологической ситуацией.

«Агитировали здесь у нас за Галину Филиппович на второй срок в «палату представителей», но и она не показывается», — удивляются сельчане.

Нет полной информации

Общественные активисты Светлогорска, на окраине которого возник завод сульфатной беленой целлюлозы, пытались выяснить на предприятии, что именно и в каком количестве летит в воздух, наполняя его химическим смрадом. Однако внятного ответа не получили.

«Мы обратились в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Пришел ответ на трех страницах, но опять-таки без указания, какие по составу химические вещества и в каком количестве выбрасывает завод. Обществу не дают полной информации», — говорит Тельман Маслюков, один из членов городской инициативной группы, которая еще на этапе обсуждения выступала против строительства в городе третьего химического предприятия и собрала свыше 10 тысяч подписей.

По данным активистов, в воздух завод беленой целлюлозы выбрасывает меркаптаны — сернистые соединения, которые имеют неприятный запах и даже в небольших концентрациях отрицательно влияют на самочувствие человека.

Первая целлюлоза — Шклову

На новом предприятии уже отрапортовали, что выпустили первую тысячу тонн целлюлозы и отправили ее в Шклов на завод «Спартак», где выпускают газетную бумагу, а также в Добруш, на бумажную фабрику «Герой труда».

Руководители целлюлозно-картонного комбината, на базе которого возведен завод сульфатной беленой целлюлозы, просят через местную печать жителей Светлогорска и Якимовой Слободы с пониманием отнестись к пуску-наладке нового производства.

Уверяют, что в реализованном на китайский кредит проекте «вопросы экологической безопасности предусмотрены». В мире, мол, 90 процентов целлюлозы производится по такой же технологии, которая реализована на Светлогорском ЦКК.

Ссылаются также на местные санитарно-экологические службы, которые не фиксируют превышения допустимых уровней выбросов вредных веществ.

Шоколад — у кондитеров, у химиков — химия

Техническая и экологическая службы комбината отказываются напрямую комментировать ситуацию на новом химическом заводе. Поговорить соглашается начальник отдела по общим вопросам ЦКК Александр Гудыменко.

«К нам никто не обращался, никто нас не информировал о стихийных митингах и негодовании. Что вылетает в воздух и воняет, не могу сказать, так как не специалист. Я отвечаю за социальные вопросы», — замечает Гудыменко.

Представитель комбината подтвердил, что 4 января на заводе беленой целлюлозы «были специалисты из природоохранных структур, брали пробы. И будут делать это регулярно». А с «вонью» ЦКК разберется до конца января».

«Если вы идете мимо хлебозавода, пахнет хлебом, около кондитерской фабрики — пахнет шоколад. У нас химическое предприятие, может где-то чем-то и пахнет. Но санитарные службы не обнаруживают превышения допустимых уровней выбросов вредных веществ», — отмечает Александр Гудыменко.

По словам собеседника, завод сульфатной беленой целлюлозы еще вообще не введен в ряд действующих. Однако еще 11 декабря деловой журнал о Китае «ChinaPRO» сообщил, что в Гомельской области введен в эксплуатацию завод мощностью 400 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы в год.