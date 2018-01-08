Александру Венгерскому присудили €5 тысяч штрафа 33 8.01.2018, 14:56

4,567

Суд заочно осудил героя национального флага из Вилейки.

Александр Венгерский, который выбежал на поле с бело-красно-белым флагом во время игры БАТЭ с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы, должен выплатить 5 тысяч евро борисовчанам по решению суда.

Такое решение принял суд Вилейского района 29 декабря. Александр Венгерский в суде не присутствовал. Решение суда в фейсбуке опубликовала пресс-секретарь суда Алеся Борткевич.

Сообщается, что Венгерский сейчас отсутствует в Беларуси. Собирается ли он платить присужденную сумму, неизвестно. Ранее он отказывался от денежной помощи.