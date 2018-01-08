Празднование 100-летия провозглашения БНР пройдет в центре Минска 3 8.01.2018, 21:56

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Фото: tut.by

Состоялось заседание рабочей группы по проведению Дня Воли.

8 января состоялась встреча общественных и политических деятелей, которые поддержали идею Рады Белорусского Национального Конгресса создать объединенный оргкомитет по подготовке массового празднования 100-летия БНР 25 марта в Минске.

В заседании рабочей группы приняли участие Евгений Афнагель, Владимир Некляев, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Николай Статкевич и Геннадий Федынич.

«Рабочая группа считает возможной формой массового празднования шествие от площади Якуба Коласа до площади Независимости с посещением мест, связанных с историей БНР - но в то же время открыто к обсуждению других вариантов. Рабочая группа считает целесообразным подать заявку на праздничное шествие в Мингорисполком, чтобы дать возможность и власти подтвердить декларируемую приверженность независимости Беларуси», - говорится в сообщении, которое разместил Николай Статкевич на своей странице в «Фейсбуке».

16 января в офисе профсоюза РЭП состоится первое заседание оргкомитета по празднованию 25 марта в Минске. Созданная рабочая группа приглашает на заседание представителей организаций, поддерживающих идею совместного празднования юбилейного Дня Воли.

«День Воли должен продемонстрировать мощь и единство белорусского народа», - говорится в сообщении.

Николай Статкевич сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что члены рабочей группы приветствуют работу общественного оргкомитета под руководством Радима Горецкого и могут стать его структурной частью.

«Оргкомитет массового празднования мы также будем предлагать возглавить известным людям Беларуси. Но, приветствуя все формы празднования, концерты и так далее, мы готовы заняться подготовкой массового празднования, чтобы оно прошло достойно. Мы сразу готовы к компромиссам. Мы остановились на варианте начала празднования на площади Якуба Коласа, а не на Октябрьской, как обычно. Мы готовы, хотя я воздержался при голосовании, даже на то, чтобы подать заявку».

Николай Статкевич сказал, что руководство общественного оргкомитета приглашено на заседание 16 января и ему будет предложено впредь возглавить совместную работу.

«Но те люди, которые сегодня собрались, имеют определенный опыт, и они считают, что нужна достойная массовая акция. Мы не понимаем противопоставления комнатным мероприятием мероприятия публичные. Мы за то и за то. Если кто-то предлагает ограничить празднование выпивкой, то это, пожалуй, не совсем то, что мы поддерживаем. Мы также понимаем тех, кто пережил определенные стрессы, имел неприятности с властью и боится участвовать в любом публичном праздновании. Мы понимаем и не упрекаем таких людей. Но мы не понимаем ситуации, когда люди противопоставляют эти вещи. Если они просто пытаются сорвать публичную акцию и, как я говорю, спрятаться за бутылкой. Я не могу назвать это достойным поведением. Такое поведение вызывают лишь жалость».