«Космонавтов» из Дроздов возвращают на землю 16 9.01.2018, 8:30

18,800

Стихийные протесты вспыхивают по всей стране.

В Беларуси одновременно проходит несколько экологических протестов. Жители деревни Якимова Слобода Светлогорского района выходят с 25 декабря на митинги из-за построенного китайцами завода по производству целлюлозы. Под Брестом также требуют остановить строительство аккумуляторного завода «АйПауэр». В Колодищах под Минском люди выходят на акции из-за валки леса под завод «Амкодор».

Отслеживает ли Белорусский Национальный Конгресс ситуацию со стихийными экологическими протестами? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров БНК, координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю:

- Конечно, эти акции – важные симптомы и мы следим за ними и анализируем их. Во-первых, я хочу сказать, что это не единичные случаи стихийных протестов, а только те, о которых удалось узнать независимым журналистам. Я сам живу в Колодищах и вижу, что здесь происходит: люди были недовольны и протестовали задолго до того, как информация об этом попала в СМИ.

Поэтому я делаю вывод, что таких «горячих» точек в Беларуси намного больше. Те, кто знаком с особенностями нашей природы, знает: самый опасный пожар – это пожар на торфянике, когда вроде бы сверху ничего не видно, но под ногами, под мхом, на самом деле тлеет земля.

На протяжении всего 2017 года была масса примеров того, как люди поднимались на стихийные протесты из-за планов власти построить какой-нибудь вредный завод, провести дорогу и так далее.

- Почему это происходит?

- Ответ простой: властям с их «космическими» планами наплевать на интересы обычных людей. Ситуация в стране такая, что Лукашенко и его окружению банально нужны деньги. И этот «кэш» власти готовы зарабатывать на чем угодно. Не заботясь ни о благополучии людей, ни об их здоровье, жизни и будущем их детей.

Мы видели много примеров, как по росчерку в чьих-то бумагах начинают сносить дома, переселять их владельцев с обжитых мест. Только известных примеров накопились уже десятки. Но они – только вершина айсберга. Стихийные протесты последних недель – в Бресте, Светлогорске и Колодищах – небольшие светящиеся точки, которые стали заметны. В том числе и из «космоса» самонадеянности, в котором пребывает власть.

На самом деле география недовольства гораздо шире. Если бы мы составили ее точную карту стихийных протестов, то увидели бы перед собой тлеющий многочисленными искрами сфагнум. Картина впечатляющая, если уметь ее видеть.

Власть упустила какой-то тонкий нюанс, не почувствовала едва уловимый импульс. Сигнал, который сейчас исходит из многочисленных очагов стихийного недовольства, читается просто: люди уже не те, они готовы бороться и возвращать «космонавтов» из Дроздов на землю.

- Когда-то Чернобыльский шлях сплотил белорусов: марш 1996 года был одним из самых массовых в истории независимой Беларуси. Может ли сейчас тема защиты окружающей среды объединить людей для выдвижения политических требований?

- Дело в том, что люди уже в общем-то объединены на идее неприятия того, что делают власти. Это показали протесты 2017 года. Не надо думать, что дух тех протестов куда-то «исчез».

Ситуация такая, что объединение людей во имя протеста может выплеснуться внезапно, как «Бог из машины», из-за любой мелочи. Локальная проблема какого-то города или даже деревни может стать импульсом, который преобразит Беларусь.

Как показывает практика, и через этот опыт проходит все больше людей, на локальном уровне эти проблемы эффективно решить нельзя. Все, что получится – это какие-то временные уступки, а на самом деле – пустое «забалтывание» людей, как когда-то «забалтывали» индейцев, чтобы в итоге подписать невыгодные для них договора и отобрать все.

В 2017 году я был на нескольких встречах инициативных групп, созданных во время протестов против несогласованных с людьми застроек, вырубок лесных массивов и так далее. Хочу отметить такой момент: иногда на этих встречах звучали предложения собирать подписи, обращаться к чиновникам… Но, как показала практика, на эти подписи-обращения власти просто плевали. А вот стихийные митинги с перегораживанием дороги для техники всегда были для них «холодным душем» - отрезвляли и возвращали на землю. И даже те, кто тогда не понимал значения уличных акций, потом соглашались: наши требования слышат только тогда, когда их многократно усиливает улица. Улица – единственный «переводчик», который наши слова облекает в форму, понятную для Лукашенко и его людей.

Важно понимать: власть будет нас слушать только тогда, когда мы будем ее избирать. Поэтому ключ к решению любой проблемы в Беларуси – локальной или глобальной – кроется в возвращении честных и свободных выборов под международным контролем, за что последовательно борется Белорусский Национальный Конгресс.

А вернуть принцип избираемости власти можно только одним путем: это демонстрация воли народа на уличных акциях и протестах. Поэтому мой совет всем недовольным – приезжайте в Минск 25 марта и будем вместе добиваться решения волнующих нас проблем.