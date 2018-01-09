Николай Статкевич: Определяться с празднованием 100-летия БНР нужно уже сегодня 5 9.01.2018, 14:51

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Николай Статкевич

100-летие БНР - очень значительная дата, которая требует такой же значительной подготовки.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич сообщил в «Фейсбуке», что «в ноябре прошлого года Рада БНК призвала к образованию объединенного оргкомитета по проведению 25 марта в Минске массового празднования 100-летия БНР, а 8 января состоялась встреча общественных и политических деятелей, которые поддержали эту идею».

Рабочая группа считает возможной формой массового празднования шествие от площади Якуба Коласа до площади Независимости с посещением мест, связанных с историей БНР - но в то же время открыта к обсуждению других вариантов.

- В ряде СМИ сообщалось, что «Статкевич озвучил свой план на 25 марта», но информация не совсем верна. Это не мой план, а план рабочей группы, - рассказал «Радыё Рацыя» один из лидеров БНК.

- Год только начался, а группа уже разрабатывает планы на март. Не рано?

- Здесь следует спросить: не слишком ли поздно? 100-летие БНР - очень значительная дата, которая требует такой же значительной подготовки. Это историческое событие, которое сделало Беларусь независимой, а белорусов - нацией.

К ней надо готовиться хорошо и ответственно. Кстати, есть в этой ситуации и еще один субъективный момент. В декабре 2016 года Рада БНК призвала все демократические силы вместе объединено отпраздновать День воли. Через две недели, 3 января 2017 года, правоцентристская коалиция наконец объединилась с Партией БНФ, и они внезапно вместе подали заявку.

Она была традиционной, реакция властей - также традиционная. И молодые люди, которые подписали заявку, оказались не готовы к давлению и за день до 25 марта, не получив ответа от Мингорисполкома, сняли заявку. Таким образом они дали властям возможность для якобы законного разгона участников акции.

- Сейчас не хотите, чтобы те ошибки повторились?

- Именно так. Мы не подаем заявку заранее, но призвали уже сейчас создать общий оргкомитет по проведению массового празднования события. Надо, чтобы уже сегодня все определились.