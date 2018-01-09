Эстонская полиция отказалась от пистолетов Макарова 1 9.01.2018, 22:00

2,698

Эстонские полицейские перейдут на новые пистолеты Glock 19 Ambi.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца: после того, как все получившие новое оружие полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции, сообщает ipress.ua.

Как сообщил агентству BNS главный оружейник департамента Георг-Томек Тришкин, на данный момент за всеми сотрудниками полиции закреплены новые пистолеты Glock 19 Ambi. Исключение сделано только для охраняющих линию границы пограничников, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолетов Glock 19 Ambi полиция закупила в количестве 3740 штук.

В настоящее время, по словам, Г.-Т.Тришкина, эстонские полицейские переучиваются пользоваться личным огнестрельным оружием с пистолета Макарова на "Глок".

"Никому из чиновников нельзя выходить на службу без предварительного обучения и получения права на использование нового типа пистолета", - подчеркнул он.

Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после чего последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Новые пистолеты "Глок" получат также 300 помощников полицейских, курс их переобучения начнется на следующей неделе.

Полиция меняет пистолеты, которые были приобретены ведомством всего несколько лет назад.

Девятимиллиметровый пистолет Макарова (ПМ) - самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Макаровым в 1948 году и принятый на вооружение в СССР в 1951 году.