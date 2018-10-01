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Алан Смит - белорусским властям: «Жыве Беларусь!», вот мой ответ

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  • 1.10.2018, 10:36
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Алан Смит

Британец, который провел два года в белорусской тюрьме, заявил, что просто так это не оставит.

29 сентября из беларуской тюрьмы выпустили британца Алана Смита. Его обвинили в организации канала незаконной миграции, пишет TUT.by. Из тюрьмы его отвезли в аэропорт, откуда он улетел домой в Лондон. Он предупредил власти, чтобы они «ждали его ответа», потому что он своей вины не признает и так просто это оставлять не намерен. Kyky на днях рассказывал его историю.

Следствие и суд на Аланом

По версии следствия, Алан, уроженец Курдистана, пытался переправить шесть граждан Ирака в ЕС без прохождения пунктов пропуска на границе. 25 мая 2017 года над ним и двумя беларуси начали суд, до которого Алан девять месяцев просидел в СИЗО. Британец заявлял, что в Беларуси оказался впервые, приехал по просьбе курдских бизнесменов. Одновременно помогал жительнице Курдистана с инвалидностью найти в Беларуси больницу и врачей.

Прокурор запрашивал для британца наказание в шесть лет лишения свободы (статья предусматривает от трех до семи). 11 июля 2017 года суд Глубокского района приговорил Алана к двум года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре 2017-го британец обжаловал приговор в Витебском областном суде, но безуспешно.

Тюрьма и голодовка

В июне этого года он объявил голодовку, которую прекратил спустя восемь дней, когда в колонии побывал консул посольства Великобритании. После этого, по словам жены Алана Смита Магдалены Волиньски, они смогли созвониться – впервые за пять месяцев.

В поддержку Алана его жена, Магдалена Волиньска, создала страницу в Facebook, на которой делилась новостями о состоянии мужа. Часто среди них можно было встретить посты об условиях содержания сперва в СИЗО, затем в колонии. В них она отмечала факты нарушения прав содержания в заключении: отравление грязной водой, невозможность получить медицинское лечение и передать посылки.

Магдалена говорила, что «в одном из телефонных разговоров Алан просил пообещать, что я никогда не приеду в Беларусь, так как это может быть опасно». Павел Левинов, представитель Беларуского Хельсинкского комитета по Витебской области, рассказал, что Алана могли освободить условно-досрочно в январе, но он отказался признавать вину: «А люди, не раскаявшиеся и не признавшие свою вину, не могут быть освобождены условно-досрочно».

Что интересно, Алана могли отпустить, задержать снова и депортировать, поскольку он нелегально находится на территории Беларуси, но «органы власти пошли навстречу»: «Несмотря на то, что сегодня выходной день, мы договорились оформить все документы. Сотрудники отдела по гражданству и миграции УВД Витебского района вышли на работу и уладили все необходимые формальности». После этого Алана отвезли в Нацаэропорт. 

«Последние дни и часы ожидания – самые тяжелые. Казалось бы, уже вот-вот, но все равно страшно, что что-то пойдет не так», – сказала Магдалена. Теперь она планирует создать благотворительную организацию, которая будет помогать беларуским заключенным (не только иностранцам) в колониях и тюрьмах.

Алан Смит на своей странице в Facebook сказал, что так просто все произошедшее не оставит.


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