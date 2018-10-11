Видеохит: Пес стал персональным тренером для своего хозяина 11.10.2018, 10:51

Собаки могут быть отличными компаньонами и даже помощниками.

А этот пёс по кличке Стил стал для своего хозяина ещё и персональным тренером, пишет сайт 120.su.

На кадрах, появившихся в интернете, видно, как мужчина по имени Кристиан качает пресс, а животное услужливо придерживает его ноги.

Кристиан рассказал, что присутствие пса имеет большое мотивационное значение — постоянно встречаясь со Стилом глазами, мужчина продолжает делать упражнения, ведь питомец как будто настаивает на том, что тренировка не должна быть короче, чем положено.