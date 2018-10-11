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Рынок акций РФ осыпался на фоне глобальных распродаж

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  • 11.10.2018, 15:53
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Фото: Getty Images

Индекс МосБиржи просел максимально с апреля.

Индекс МосБиржи упал на максимальную с апреля величину - 2,7% на 14.34 по белорусскому времени, - а суммарная стоимость входящих в него компаний сократилась на 190 млрд российских рублей, finanz.ru.

Индекс РТС лишился 2,4% капитализации, или 3,7 млрд долларов, на фоне резкого снижение котировок экспортеров, тащивших рынок к историческим максимумам в рублевых ценах.

Акции "Газпрома", достигавшие в начале недели 6-летнего максимума, рухнули на 2,8%, а по сравнению с показанными во вторник пиками потеряли более 9%.

Акции Сбербанка обвалились на 3,75%, ВТБ - на 4%, обновив минимумы с марта 2014 года. Более 5% потеряли металлурги в лице НЛМК и "Мечела".

"Рынок ушел в глубокий минус вслед за всеми остальными мировыми площадками на фоне нового обострения опасений замедления роста мировой экономики", -говорит УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Торги в США накануне завершились падением на 3,4% индекса S&P500 и рекордным за 7 лет обвалом Nasdaq100 (более 4%). Японский Nikkei следом рухнул на 3%, а сессия в Европе началась падением на 1,5-2%.

На котировки давят эскалация торговых войн и сворачивание монетарных стимулов, говорит Кирсанова: ФРС США в сентябре в третий раз за год подняла процентную ставку, объявила о планах сделать еще 4 шага в ближайшие пять кварталов и увеличила объем операций по сокращению баланса, в результате которых с октября с рынков уходит по 50 млрд долларов ликвидности ежемесячно.

В этих условиях инвесторы потянулись в американские гособлигации, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Доходность 10-летних бумаг на этой неделе достигала пика с 2011 года, что подогрело спрос на аукционах, которые Минфин США проводил во вторник и среду, отмечает стратег по ставкам BMO Capital Markets Джон Хилл: инвесторам были предложены бумаги на 205 млрд долларов.

В четверг состоится завершающее серию размещение 30-летних бондов на 15 млрд долларов.

"12 октября в США стартует сезон отчетностей, и инвесторы начали опасаться снижения финансовых результатов компаний из-за торговой войны", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Софья Кирсанова.

Сигналы о замедлении подал накануне Международный валютный фонд, понизивший прогнозы и предупредивший, что торговые трения грозят ударить по спросу в глобальном масштабе. "Глобальный экономический цикл начинает разворачиваться вниз. Для акций это наиболее опасная ситуация - рост ставок в условиях замедления роста", - отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Укрепление доллара и рост долларовых ставок в первую очередь негативно скажется на государствах и не американских компаниях со значительной долей долларовых обязательств, предупреждает руководитель отдела анализа мировых рынков "Финама" Михаил Аристакесян: обслуживание долгов будет становиться все дороже, в то время как долларовая масса продолжит сжиматься.

Первыми под каток традиционно попадут развивающиеся рынки, что ударит по спросу на сырьевые товары. Цена Brent на 14.54 мск падает на 1,83% - до 81,59 доллара за баррель. Медь подешевела на 8% с начала лета.

Хотя индекс валют EM снижается на 0,4%, рубль дорожает: курс доллара снизился на 38 копеек, до 66,42 рубля. Валюту на рынок заливают экспортеры, которым в октябре-ноябре предстоит заплатить промежуточные дивиденды, что потребует продажи около 3 млрд долларов, оценивает главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.

Впрочем, в ноябре, начнется обратный процесс, продолжает он: зарубежные держатели акций будут конвертировать рубли в валюту. Ключевые даты - 24 октября и 11 ноября. В эти дни скупку на сумму примерно 1 млрд долларов придется осуществить для акционеров "Норникеля" и "Лукойла".


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