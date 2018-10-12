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Видеохит: Медведи устроили «вечеринку» в бассейне

  • 12.10.2018, 15:52
  • 1,048

Медвежья семья решила поплавать в бассейне.

Домовладельцы из Брэдбери (Калифорния, США) уже смирились с тем, что их жилище облюбовало медвежье семейство, пишет 120.su.

Иногда мамаша приходит одна, но чаще всего она приводит с собой отпрысков, и звери шляются по двору в поисках еды и развлечений.

Особенно медведям нравится бассейн, и владельцам дома только и остаётся, что снимать зверей на видео с безопасного расстояния, терпеливо ожидая, пока вечеринка в бассейне закончится и захватчики наконец уйдут.


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