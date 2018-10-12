КХЛ: «Динамо» Минск — «Локомотив» — 2:5
- 12.10.2018, 22:06
Минчане потерпели пятое поражение подряд.
В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило "Локомотиву" со счетом 2:5, потерпев пятое поражение подряд.
ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); К.Готовец — Уиркош, Пулккинен — Хауден — С.Костицын (К); Хенкель — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — Д.Буйницкий; Осипов — Хохлов, А.Степанов — Китаров — Ден.Казионов; Артемов — Волков — Дроздов; Знахаренко, Бовбель.
ЛОКОМОТИВ: Коновалов (Исаев); Накладал — Рафиков, Локтионов — Контиола — Козун; Елесин — Кронвалль (К), Картаев — Алексеев — Апальков; Н.Аверин — Кутузов, Е.Аверин — Красковский — Санников; Каюмов — Иванов — Беляев; Афанасьев, Аноховский.
ШАЙБЫ: 1:0 — Хауден (Дроздов, Осипов, 9.35). 1:1 — Картаев (Алексеев, Апальков, 20.58). 1:2 — Рафиков (Каюмов, Иванов, 22.06). 1:3 — Локтионов (Рафиков, Контиола, 45.30). 1:4 — Алексеев (Апальков, Елесин, 49.24). 1:5 — Контиола (Апальков, 51.33 — бол.). 2:5 — Буйницкий (А.Костицын, 52.12).