закрыть
12 октября 2018, пятница, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

КХЛ: «Динамо» Минск — «Локомотив» — 2:5

  • 12.10.2018, 22:06
Фото: tut.by

Минчане потерпели пятое поражение подряд.

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило "Локомотиву" со счетом 2:5, потерпев пятое поражение подряд.

ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); К.Готовец — Уиркош, Пулккинен — Хауден — С.Костицын (К); Хенкель — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — Д.Буйницкий; Осипов — Хохлов, А.Степанов — Китаров — Ден.Казионов; Артемов — Волков — Дроздов; Знахаренко, Бовбель.

ЛОКОМОТИВ: Коновалов (Исаев); Накладал — Рафиков, Локтионов — Контиола — Козун; Елесин — Кронвалль (К), Картаев — Алексеев — Апальков; Н.Аверин — Кутузов, Е.Аверин — Красковский — Санников; Каюмов — Иванов — Беляев; Афанасьев, Аноховский.

ШАЙБЫ: 1:0 — Хауден (Дроздов, Осипов, 9.35). 1:1 — Картаев (Алексеев, Апальков, 20.58). 1:2 — Рафиков (Каюмов, Иванов, 22.06). 1:3 — Локтионов (Рафиков, Контиола, 45.30). 1:4 — Алексеев (Апальков, Елесин, 49.24). 1:5 — Контиола (Апальков, 51.33 — бол.). 2:5 — Буйницкий (А.Костицын, 52.12).


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол