Андрей Санников: Автокефалия - это будущее Беларуси 15.10.2018, 13:30

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Андрей Санников

Синод РПЦ в Минске де-факто проходит нелегально.

Поскольку после решения Вселенского патриарха православные церкви Беларуси больше не находятся под властью Москвы, решение синода РПЦ в Минске будет незаконным, заявил в интервью «Польскому радио» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель главы МИД Беларуси Андрей Санников.

Также он предупредил о возрастающей угрозе для Беларуси со стороны России. Путин поставил Лукашенко ультиматум, а тот пробует торговаться, именно поэтому проходят ежемесячные встречи, - отметил Андрей Санников.

Он уверен, что Беларусь вернет свою независимость и тогда попытается получить автокефалию. Бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников отметил в разговоре с «Польским радио», что предоставление автокефалии для Украины - это удар по имперской политике Кремля, а также потенциально опасный момент для Беларуси, так как Кремль может захотеть отыграться именно здесь.

- Мы находимся в опасной ситуации. Рейтинг Владимира Путина падает, он бесповоротно теряет Украину, а всегда, когда Россия несла поражения на имперском поле, жертвой была Беларусь, - говорит Санников. - Лукашенко пытается льстить Путину, говоря, что Могилев - это «более русский город, чем белорусский». Это позор для нас.

Бывший оппозиционный кандидат в президенты заявил, что еще одним унижением является надзор над белорусскими верующими, который осуществляется аморальными империалистами из России, такими, как митрополит Павел.

Также синод Русской Православной Церкви, организованный сейчас в Минске, является нелегальным, так как был аннулирован документ 17 века о главенстве Москвы над Киевской митрополией (тогда в ее состав входилa территория современной Беларуси). Дипломат также подчеркивает, что по этой причине незаконными являются и решения этого синода.

- В последнее время правители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются ежемесячно - мы наблюдаем это с весны этого года. В пятницу была встреча в Могилеве, а до конца года будет еще два разговора. Что происходит в Беларуси? Что это означает? Какие перспективы взаимоотношений между Беларусью и Россией? Как вы видите ситуацию как бывший кандидат в президенты и бывший заместитель главы МИД Беларуси?

- Лукашенко находится в трудной экономической ситуации. Дошло до того, что экономика практически не функционирует, а диктатор отказывается проводить реформы. Именно по этой причине Международный Валютный Фонд не дает такие необходимые ему кредиты. Поэтому в очередной раз Лукашенко пытается спасти свою шкуру при помощи России. В очередной раз его поведение показывает, что главной целью для диктатора является сохранение власти. Помощи в этом он ищет именно в Кремле.

Множество аналитиков обращало внимание на то, что сейчас Лукашенко якобы поддерживает государственность Беларуси, якобы обращает внимание на национальную культуру, самосознание. А сейчас все это оказалось абсолютно несбыточной мечтой. Я никогда в это не верил и не знаю того, кто бы верил в это в Беларуси, тем более из оппозиции и независимых политологов.

Для того, чтобы польстить Путину, Лукашенко на Форуме регионов начал говорить о том, что Могилев, белорусский город, является «более русским». Такое поведение «главы государства» - это позор.

Его слова подтверждают то, что никаких нормальных отношений с Западом Лукашенко не установит, никогда не решится на какие-либо политические реформы и будет готов распродать Беларусь России по кусочкам до самого конца. Это очень опасная ситуация для нас и для Европы. Очень жаль, что в Брюсселе этого не понимают.

- Чего нам ожидать в ближайшее время? Как мы отмечали, в последнее время встречи Лукашенко и Путина проходят очень часто. С одной стороны мы имеем экономическое давление, так как Россия прекратила экспорт нефтепродуктов в Беларусь, с другой стороны мы видим «пряник», так как был перечислен кредитный транш (200 миллионов долларов), кроме того, более 260 миллионов долларов из схемы по расчетам таможенных пошлин и экспорта, оговаривается кредит на рефинансирование кредита (630 миллионов долларов).

- Россия оказывает давление на Минск. Кремль хочет полностью контролировать Беларусь. Уже сейчас он контролирует большую часть стратегических ресурсов. Через поставки сырой нефти Москва контролирует энергетическую сферу Беларуси, России принадлежат и газопроводы.

Кремль хочет прибрать к рукам другие предприятия - его интересует сектор калийных удобрений, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), единственный завод, производящий тягачи для таких межконтинентальных ракет, как «Тополь» и «Ярс». Интересует Кремль и химическая промышленность.

Чего бы Россия сегодня не требовала - Лукашенко на это не соглашается. Вероятно, ультиматум был поставлен в Сочи, где встреча длилась особенно долго. Сейчас Путин не уделяет ему столько времени, их встречи длятся 20-30 минут.

Похоже, что Лукашенко пробует с ним торговаться. Думаю, что речь идет о захвате белорусского национального богатства, чтобы в полной мере контролировать и Лукашенко, и Беларусь. Путин ведет войну в Украине, поэтому для него расходы на Лукашенко сильно накладны, хотя, в общем, он будет дальше ему помогать.

К сожалению, и угроза утраты независимости также очень серьезна, в том числе по той причине, что у России уже есть опыт Крыма, Донбасса, а также существует соглашение о так называемом «союзном государстве». Ни Европа, ни США не понимают этой ситуации.

- В последнее время в России упал рейтинг Владимира Путина. Слышны разговоры о том, что сейчас он будет стараться переломить эту тенденцию, раньше в подобных моментах Кремль прибегал к военным конфликтам. Другое мнение, которое озвучивает Центр восточневропейских исследований - потенциальная мобилизации россиян на почве православия и его защиты. Попытка сосредоточить внимание на автокефалии. Как вы смотрите на этот вопрос?

- Cобытия, происходящие вокруг украинской церкви, имеют крайне важный характер. Для независимости Украины они несут очень важное значение. Сказал бы, что это событие государствообразующее, созидающее государство. Когда Украина получит автокефалию, это будет означать, что уже нет возврата к постсоветскому пространству, контролируемому Кремлем.

Это чрезвычайно важно и для нас. Так как это дорога, по которой в будущем пойдет и независимая Беларусь.

Но при этом - это действительно очень небезопасная ситуация. Не беспричинно Российская Православная Церковь проводит свой синод именно в Минске.

Нужно помнить о том, что когда положение России в имперском аспекте усложняется, то жертвой становится Беларусь. Это происходит не в первый раз и не только за время правление Путина.

Я постоянно вспоминаю, когда в 1996 году президент Борис Ельцин хотел перед выборами повысить свой рейтинг и приехал в Беларусь, чтобы начать с Лукашенко разговор о создании так называемого «союзного государства».

Это правда, что Путин может попробовать использовать Беларусь, чтобы повысить свою популярность. Однако, если он решит пойти путем уничтожения независимости нашего государства, то попадет в такую же ловушку, как и в Крыму. Мы видим, что Крым принес очень кратковременный эффект. Поначалу люди радовались, однако Путин подставил целую страну под удар санкций.

Добавлю, что Лукашенко в Беларуси уже много лет не имеет никакой поддержкой.

- Cинод РПЦ в Минске очень символичен. Как это понимать? Россияне хотят четко заявить, что «мы у себя дома»?

- Патриархом православной церкви в Беларуси является митрополит Павел. Это большое оскорбление для белорусов. Ведь он - россиянин, которого прислали сюда из Рязани. Он империалист и презирает белорусов.

Большой резонанс получили его слова, когда он находился еще в России, о том, что если Запад дальше будет давить на Кремль, то можно «открыть чернобыльский краник». Таким образом он призывал использовать ядерное оружие, также говорил о том, что жизни россиян много для них не значат. Митрополит Павел очень циничный, имперский поп, что подтверждается его словами в других заявлениях.

И это оскорбляет чувства белорусов. Белорусская Православная Церковь находится не только под властью аморальных российских патриархов из Москвы, но и аморального российского митрополита в Минске.

Если посмотреть, где в воскресенье проходят службы, то это не православные, а католические и протестантские церкви. Таким образом люди показывают свое отношение к патриарху Кириллу и митрополиту Павлу.

Синод в Минске должен показать не то, что Беларусь все еще находится под контролем российского патриархата. Они в этом не сомневаются. Россия хочет показать, что у нее есть союзники в войне с Украиной.

Такое унижение возможно лишь по той причине, что в Беларуси существует режим Лукашенко.

- Отмечается, что если Вселенский патриарх отозвал документ конца 17 века, который давал право Москве на управление киевской митрополией, а также церквей, находящихся на территории современной Беларуси, то это означает, что Беларусь уже не является территорией московского патриархата. «Московский патриархат организовывает свой синод в Минске, чтобы продемонстрировать еще раз, что он дальше здесь правит», - так оценивает ситуацию журналист «Радыё Свабода» Валерий Калиновский.

Это упущенная возможность для Беларуси? Может ли она теперь подать заявку на автокефалию? Есть ли шанс для автокефалии в Беларуси?

- Действительно, об этом говорил диакон Андрей Кураев: если был отозван патриарший документ 1868 года о переходе Киевской митрополии под власть Москвы, то это касается также и Беларуси, так как в 17 веке Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и территорию современной Беларуси.

Фактически, даже место проведения синода РПЦ является нелегальным. Это означает, что его решения будут неправомерны в свете светского и церковного права.

Беларусь не потеряла шанс на автокефалию. Cегодня она находится под оккупацией прокремлевского режима в светской сфере и московского патриархата, если говорить о церковной сфере.

Пока у власти находится Лукашенко, к сожалению, разговоры об автокефалии для православных Беларуси не имеют смысла. Ведь он защищает интересы Кремля. После Лукашенко мы пойдем дорогой Украины, которой искренне желаем выстоять и победить.

- Последнее время проблемы существуют у сайтa Сharter97.org. В начале года началась блокировка портала на территории Беларуси. К этим проблемам добавились проблемы финансирования и помощи с Запада.

А сайт Сharter97.org выполняет очень важную роль - это один из немногих источников информации, представляющих белорусам правдивую информацию не только о ситуации в Беларуси, но и в России, Украине, является противоядием от российской пропаганды. Откуда такие проблемы с признанием на Западе?

- В последнее время западные фонды не могут справиться с противостоянием российской пропаганде, дезинформации, раскрытием фейков. Средства из фондов, которые должны противостоять пропаганде Кремля, благодаря работе спецслужб Беларуси и России, зачастую попадают в руки тех же спецслужб, либо их форпостов.

У сайта Сharter97.org очень много читателей, вероятно, потому, что издание придерживается принципиальной позиции. Именно по этой причине заданием российских и белорусских спецслужб является уничтожение сайта Сharter97.org. Мне кажется, что именно по этой причине у этого популярного портала возникают проблемы более широкого плана.

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