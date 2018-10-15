Австралиец случайно купил два лотерейных билета и сорвал крупный куш 15.10.2018, 15:11

Он вписал в билеты одинаковые номера: свои любимые числа, с которыми всегда играет в лотерею.

Житель австралийского штата Квинсленд случайно купил сразу два билета в лотерею и удвоил свой выигрыш, сообщает lenta.ru.

Когда с 40-летним мужчиной, пожелавшим остаться неизвестным, связался представитель лотереи, он уже праздновал. Однако австралиец считал, что выиграл 993 тысячи австралийских долларов (46,6 миллиона рублей), в то время как из-за покупки двух билетов его выигрыш удвоился до 1,98 миллиона австралийских долларов (92,9 миллиона рублей).

Счастливчик очень эмоционально отреагировал на новость: «Господи! У меня двойной выигрыш? Друг, ты шутишь надо мной, точно шутишь». Он объяснил, что покупает лотерейные билеты онлайн заранее, поэтому иногда приобретает билеты дважды на одну неделю. Мужчина вписал в билеты одинаковые номера: свои любимые числа, с которыми он всегда играет в лотерею.

Австралиец подумывает уйти с работы, а также использовать выигрыш, чтобы «сделать что-нибудь для родителей».