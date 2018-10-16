В Чехии арестовали нескольких россиян за совершение кибератаки на МИД 16.10.2018, 22:17

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Власти Чехии заключили под стражу восемь граждан России и Вьетнама.

Власти Чехии заключили под стражу восемь граждан России и Вьетнама по обвинению в совершении несанкционированного доступа к компьютерным системам Министерства иностранных дел республики и отмыванию полученных преступным путем денег. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Праги, передает РБК.

Подозреваемые были задержаны еще 18 сентября. В тот же день им предъявили обвинения в участии в преступной группировке и во взломе сетей, в настоящее время они находятся под стражей. По данным надзорного ведомства, они взломали систему выдачи видов на жительство, чем заработали несколько миллионов американских долларов. Своими действиями они «нарушили деятельность МИДа Чешской Республики».