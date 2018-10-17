Кубышка на $6 триллионов для друзей Путина Владимир Милов

17.10.2018, 10:45

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О новом федеральном бюджете России.

24 октября Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2019—2021 годы. Иначе как сенсационным этот документ назвать нельзя, и вот почему. Во-первых, забудьте все, что вам рассказывали в последнее время про «нам не обойтись без повышения НДС и пенсионного возраста».

Новый проект бюджета попросту трещит по швам от лишних денег, обещая нам рекордные профициты (превышение расходов над доходами) — профицит бюджета составит 1,9 трлн руб. в 2019-м году, 1,2 трлн – в 2020-м, 950 млрд — в 2021-м.

Если прибавить к этому 2,6 трлн профицита за девять месяцев этого года (к январю этот показатель превысит 3 трлн), то за четыре года у правительства скопится более 6 трлн руб. лишних денег, которые оно намерено складывать в кубышку — Фонд национального благосостояния. Его размер к концу 2021 года должен превысить 14 трлн руб.

На самом деле, профицит будет еще выше, если мировые цены на нефть превысят правительственный прогноз (по базовому варианту на 2019 и 2020 годы в бюджет заложены $63 и $60 соответственно, хотя уже сейчас нефть стоит больше $80). Есть ряд факторов, из-за которых цены могут снизиться, прежде всего, это риск замедления мировой экономики из-за разгорающихся торговых войн, но если нефть все же будет стоить дороже, объем лишних денег в правительственной кубышке еще вырастет – это будет не 6 лишних трлн, а возможно, все 10.

Только что мы слышали о «безальтернативности» повышения налогов и пенсионного возраста, и вдруг у правительства нашлись триллионы избыточных доходов

Честно говоря, все это в голове не укладывается: только что мы слышали о «безальтернативности» повышения налогов и пенсионного возраста, и вдруг оказывается, что у правительства нашлись триллионы избыточных доходов. Словно в каком-то абсурдистском романе, на фоне этих рекордных профицитов правительство планирует очень серьезное повышение налоговой нагрузки в 2019 году: в сумме она вырастет примерно на 750 млрд руб. (525 млрд от увеличения НДС, 160 млрд — от акцизов, 46 млрд — от утилизационного сбора на транспортные средства и 18 млрд — от пошлин на импорт комплектующих для промышленной сборки).

Это огромная сумма, и есть все основания подозревать, что рост налогов ударит по экономике гораздо больнее, чем ожидаемое правительством снижение темпов роста ВВП до 1,3% в 2019 году. Мы уже столкнулись с обнулением роста инвестиций и – впервые в этом году – сокращением объемов производства в обрабатывающей промышленности в сентябре, и тут вдруг правительство хочет повысить налоги еще почти на триллион. И нельзя сказать, что ему не хватает денег — как видите, в ближайшие три года избыток доходов будет просто колоссальный.

Извините, но в таком подходе — увеличении налоговой нагрузки в условиях огромного избытка доходов — невозможно увидеть никакой рациональной логики. За исключением одного соображения: правительство ждет какого-то колоссального нового кризиса, для которого и накапливает «подушку» резервов, отказываясь делиться этими деньгами с экономикой.

Собственно, в риторике властей, объясняющей необходимость нового накопления резервов, это соображение слышится довольно отчетливо: якобы крупные финансовые резервы «спасли» нас в период кризисов 2008—2009 гг. и начиная с 2014 года надо повторить опыт их накопления.

Не очень понятно, от чего эти резервы нас «спасли», так как в кризис 2008—2009 годов Россия вошла в число 15 экономик мира с худшими темпами развития, а падение реальных доходов населения после 2014 года стало самым затяжным со времен распада СССР. При этом резервы были растрачены на поддержку неэффективных бизнес-структур, связанных с властями, и консервацию неэффективной структуры госрасходов, а экономика вот уже более 10 лет не может вернуться к сколь-нибудь заметным темпам роста.

В этом году ВВП России, по прогнозам правительства, составит $1,64 трлн по среднегодовому курсу — это на 1,3% ниже объема ВВП 2008 года, пересчитанного в доллары по курсу того времени. За десять лет мы никуда не продвинулись. От чего же тогда нас спасли дважды проеденные резервы? 10 лет без роста – это недостаточно плохая история, могло быть еще хуже?.. Ничего себе качество экономического менеджмента от Владимира Путина и Ко.

Но вы не расслабляйтесь, роста ждать не стоит и в дальнейшем: правительство прямо в этом признается. В проекте нового бюджета только в далеком 2021 году нам обещают 3% роста ВВП, а в 2019-м нам придется потерпеть сокращение его темпов из-за политики увеличения налогов. Но откуда вдруг возьмутся факторы, которые обеспечат нам рост экономики хотя бы даже в 3% и хотя бы в 2021 году?

Может капитал перестанет утекать из России и сменится притоком? Пока этого не видно — темпы оттока капитала в этом году бьют все правительственные прогнозы. Может быть, у населения появится на руках много денег? Да нет, правительство прогнозирует крайне скромные темпы роста реальных располагаемых доходов населения — 1-2% в год в 2019—2021 по базовому варианту и ближе к нулю по консервативному. Цены на нефть? Но правительство не прогнозирует их роста ($58-$63 по базовому варианту в следующие три года), а если рост будет, то дополнительные деньги не пойдут в экономику, а по «бюджетному правилу» будут складываться в резервы.

Так откуда же возьмется ускорение роста? Из правительственного пакета документов к законопроекту ответ в принципе ясен: они рисуют нам все такую же фантастическую картинку бурного роста инвестиций, как и все предыдущие годы. Прогноз проекта бюджета на 2020—2021 годы — 7-8% роста инвестиций в основной капитал в 2021 году.

Не пытаясь ответить на риторический вопрос, что такого случится в Российской Федерации в ближайшие годы, что сюда вдруг повалят инвесторы, хочу отметить, что качество правительственных прогнозов по бурному росту инвестиций мы тестируем на практике уже не первый год. В прошлом году, например, при принятии федерального бюджета на этот год они прогнозировали рост инвестиций в 2018 году аж в 5,7% (и на этом основывался прогноз о росте ВВП выше 2%).

Факт: имеем 3,6% роста инвестиций в первом квартале, 2,4% – во втором, а в августе рост инвестиций вообще обнулился. Теперь прогноз роста инвестиций от Минэкономразвития уже 2,9% – вдвое ниже прогноза годичной давности, и он, вероятнее всего, еще изменится, и никакого роста ВВП более 2% тоже, естественно, не будет). Если они базируют свои прогнозы будущего роста экономики на этих, рисуемых из года в год дутых прогнозах бурного роста инвестиций, то тушите свет, роста не будет.

Вообще, конечно, это впечатляющая история сама по себе: путинская власть уже обеспечила нам десятилетие без экономического роста и гарантирует его отсутствие еще на годы вперед, а значит, забудьте о росте своих доходов и благосостояния, дорогие россияне. В странах, которые власти приводят нам как пример более высокого пенсионного возраста, правительства за такое отправляют в отставку и на выборах меняют на оппозицию.

Кстати, о пенсиях. При обсуждении повышения пенсионного возраста нам рассказывали, что это якобы делается ради существенного повышения пенсий. И что, находим мы это повышение в новом проекте федерального бюджета? Как бы не так: среднегодовые темпы роста реальных пенсий в 2019—2021 годах по самому оптимистичному базовому варианту планируются на уровне 1,6%-2,5% в год (по консервативному варианту и того меньше).

Расходы на пенсии в 2019 году вырастут на 0,6%, а на ФСИН, Росгвардию и RT (АНО «ТВ-Новости» и МИА «Россия сегодня») — увеличатся на 6-7%.

Увеличивать трансферт из переполненного деньгами федерального бюджета в Пенсионный фонд не планируется: рост федеральных расходов на пенсионное обеспечение составит в 2019 году всего 0,6%, в то время как общие расходы бюджета вырастут на 4,7%, а расходы, скажем, на ФСИН, Росгвардию и медиаимперию Russia Today (АНО «ТВ-Новости» и МИА «Россия сегодня») – увеличатся на 6-7%.

В целом примерно понятно, зачем с экономической точки зрения власти продавливали повышение пенсионного возраста: они не пенсии хотели повысить, а просто чуть сбросить финансовое бремя содержания пенсионной системы с федерального бюджета, чтобы накопить больше резервов.

И вот еще для чего: чтобы финансировать любимые инфраструктурные проекты, бенефициарами которых являются хорошо нам знакомые друзья Путина. Ежегодные дополнительные расходы на эти новые проекты составят порядка 500-600 млрд руб. в год, что вдвое больше увеличения расходов на выплату страховых пенсий (лишь 200-300 млрд).

Очевидно, что подряды для Ротенберга властям намного милее пенсий. Кстати, Ротенберг оказался в трагикомичной ситуации: он уже выразил готовность построить за счет бюджетных средств пресловутый мост на Сахалин, но тут федеральные ведомства заявили, что мост в общем-то не нужен, потому что достаточного грузового трафика для него нет.

Однако, невзирая на его ненужность, мост все же включили в план развития магистральной инфраструктуры. Пока в перечне проектов, финансируемых за счет бюджета, его нет, но там есть много другого, не менее интересного — например, 12 млрд руб. на создание промзоны в районе Суэцкого канала в Египте или более 100 млрд субсидий на коммерческий проект компании «Новатэк» (совладелец — друг Путина Геннадий Тимченко) «Арктик СПГ» – освобожден от многих налогов, реализуется на импортном оборудовании и неясно, принесет ли хоть что-то в бюджет.

Вообще госинвестиции из Фонда развития, видимо, и есть тот «волшебный ключик», с помощью которого власть планирует достичь темпов роста экономики хотя бы в 2-3% в год, но жизнь учит, что из этого ничего не получается: в последние годы совокупные бюджетные инвестиции достигли и превысили 2 трлн руб. ежегодно, а к заметным темпам роста экономики мы не можем вернуться вот уже более 10 лет.

Однако мы продолжаем отнимать деньги у эффективных экономических субъектов (через повышение налогов) и перераспределять их в пользу неэффективных (через бюджетные инвестиции), и верить, что на этом брезентовом поле все-таки вырастут какие-то алюминиевые огурцы.

Это основное, что вам надо знать о федеральном бюджете на следующие три года: правительство купается в лишних деньгах, но при этом все равно повышает налоги. При этом признает, что повышение налогов затормозит экономику — но надеется, что бюджетные инвестиции ее ускорят, хотя на эти грабли мы наступаем уже много лет, это не работает. Правда, на бюджетных инвестициях хорошо заработают друзья Путина — дополнительные сотни миллиардов, изъятые у налогоплательщиков, перекочуют в их карманы.

Зато обычным россиянам никакого роста реальных доходов и реальных пенсий ждать не стоит — правительство открыто признается, что его не будет, максимум 1-2% в год. А куда же денутся лишние триллионы избыточных доходов государства? Они будут складываться в кубышку, которая нам понадобится — когда снова грянет мощный экономический кризис, неизбежный по результатам такого «мудрого» экономического руководства со стороны В.В.Путина и его «блестящей» команды профессионалов. В новом бюджете вся эта «экономическая модель» видна как на ладони.

Владимир Милов, The Insider