США признаны самой конкурентоспособной страной мира 1 17.10.2018, 13:23

В этом году методика составления рейтинга изменилась.

Экономика США возглавила ежегодный рейтинг конкурентоспособности, составляемый Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), сообщает «Голос Америки».

Это произошло впервые после финансового кризиса 2007-2009 годов, но связано в том числе и с новой методологией расчета, сообщили в швейцарской организации.

В ежегодном докладе ВЭФ о глобальной конкурентоспособности, который привлекает к себе большое внимание, говорится, что США ближе всех подошли к «предельному уровню конкурентоспособности».

ВЭФ ранжирует конкурентоспособность отдельных стран, используя шкалу от 0 до 100.

США получили 85,6 баллов из 100 возможных, опередив в рейтинге Сингапур, Германию, Швейцарию и Японию, которые также вошли в первую пятерку.

В докладе отмечается, что успех США обусловлен «динамичной» предпринимательской культурой, «сильным» рынком труда и финансовой системой.

Всемирный экономический форум, та же самая организация, которая в январе каждого года проводит форум с участием влиятельных фигур мирового масштаба в Давосе, основывает свой рейтинг 140 экономик мира на нескольких факторах, влияющих на конкурентоспособность, включая институты и политику страны, способствующие повышению производительности.

Россия заняла в рейтинге 43-е место, Китай – 28-е.

Ожидается, что российская экономика, крупнейшая в Евразии, вырастет на 1,7 процента в 2018 году, отмечается в докладе.

В то же время составители доклада указывают, что «ограниченная глубина» российской финансовой системы «является одним из факторов, сдерживающих инвестиции, необходимые для более широких и сложных цепочек создания стоимости».

«Кроме того, необходимо повышать и модернизировать квалификацию нынешних работников, – говорится далее в исследовании. – Это, безусловно, пойдет на пользу инновационной экосистеме страны, которая в настоящее время страдает от слабости культуры предпринимательства, ограниченного взаимодействия и многообразия».

Всемирный экономический форум также отмечает, что «очень низкий уровень прозрачности в России вызывает особую озабоченность и серьезно подрывает качество бизнес-среды».

В этом году ВЭФ изменил методологию составления рейтинга, чтобы он лучше отражал будущую готовность к конкуренции, принимая во внимание такие факторы, как генерация идей в стране, ее предпринимательскую культуру и количество предприятий, серьезно меняющих ситуацию на существующих рынках.

В последний раз США возглавляли рейтинг в 2008 году.

ВЭФ заявил, что пока слишком рано брать в расчет недавние решения администрации президента Дональда Трампа в области торговой политики при составлении рейтинга.

«Хотя пока было рано учитывать эти данные в докладе этого года, мы предполагаем, что напряженность в торговле с Китаем и другими торговыми партнерами окажет негативное влияние на конкурентоспособность США в будущем, если эта ситуация сохранится, – отметила в электронном письме управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди. – Открытые экономики более конкурентоспособны».