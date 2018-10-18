Почему российская власть боится прогресса 1 18.10.2018, 15:40

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Фото: AFP

Эксперты поставили власти диагноз.

Российская власть боится перемен, – считают эксперты Международной Агоры. Страх нового выражается в противодействии как техническому, так социальному прогрессу. Единственное открытое для инноваций пространство – это технологии слежки, цензуры и пропаганды, – говорится в докладе Агоры под названием "Неофобия российской власти", передает «Радио Свобода».

По мнению авторов доклада Павла Чикова и Дамира Гайнутдинова, российские правители "с опаской относятся к несанкционированным инициативам, видят угрозу в новых технологиях, не строят далеко идущих планов, не имеют образа будущего". Эксперты Агоры перечисляют тревожные симптомы и ставят свой диагноз власти – неофобия – "боязнь новизны, которая в крайней патологической форме представляет собой иррациональный и неконтролируемый страх перед новым".

Авторы доклада рассматривают две сферы, в которых власти сопротивляются позитивным переменам. Это интернет и связь, а также медицина и биотехнологии. Третья часть доклада посвящена сфере слежки и контроля, в которой, напротив, наблюдается активное внедрение прогрессивных технологий.

Интернет и связь

В первой части доклада описывается история сопротивления властей свободному распространению информации в российском сегменте интернета. По мнению экспертов Агоры, оно имеет идеологическую подоплеку.

Так в 2009 году в Екатеринбурге правительства государства-членов Шанхайской организации сотрудничества заключили Соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. В документе была обозначена обеспокоенность тем, что в интернете тиражируются искаженные представления о "политической системе, общественном строе, внешней и внутренней политике, важных политических и общественных процессах в государстве, духовных, нравственных и культурных ценностях его населения".

В 2011 году революционные события сотрясли многие страны арабского мира, причем соцсети сыграли тогда большую роль в организации протестных масс. Этот факт, полагают эксперты Агоры, существенно повлиял на позицию Путина в отношении свободы интернета.

Начиная с 2012 года, в российское законодательство вносятся всё новые поправки, "направленные на ограничение свободного распространения информации и усиление контроля за теми, кто ее распространяет". В результате за последние шесть лет было заблокировано более 10 миллионов ресурсов в российском сегменте интернета.

Однако блокировки не являются эффективным средством борьбы с интернет-ресурсами, поскольку их несложно обойти. Поэтому параллельно власти расширяют практику применения антиэкстремистского законодательства, растет количество уголовных дела за лайки и перепосты в соцсетях.

В 2016 году был принят так называемый "пакет Яровой" – корпус законодательных поправок, обязывающий интернет-сервисы и мессенджеры предоставлять спецслужбам доступ к переписке пользователей. "За отказ зарегистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора в 2017 году были заблокированы сервисы Imo, Line, Blackberry Messenger и интернет-рация Zello, а в 2018 году за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей – мессенджер Telegram", – напоминают эксперты Агоры.

Законодательные поправки 2017 года возложили на новостные агрегаторы ответственность за достоверность публикуемой информации, что отразилось в частности на информационной подборке сервиса Яндекс-Новости – там перестали отображаться публикации с сайтов, незарегистрированных официально как СМИ. В том же году был принят закон об онлайн-кинотеатрах, которые фактически приравняли к СМИ со всеми вытекающими ограничениями.

Власти стремятся контролировать сферу, слабо поддающуюся контролю, и потому воспринимают ее как угрозу национальной безопасности, заключают эксперты Агоры. Они предсказывают появление современных аналогов советских глушилок, подавлявших в годы холодной войны сигналы заграничных радиостанций. "Все современные средства радиоэлектронной борьбы и противоспутниковое оружие будет нацелено в том числе и на глобальный интернет".

Медицина и биотехнологии

Авторы доклада обращают внимание на консервативную политику властей в области контроля за оборотом лекарственных и наркотических средств. "Не имеющее никакого разумного и логичного объяснения сопротивление введению программ заместительной терапии…, уголовное преследование врачей, выписывающих пациентам болеутоляющие средства и "кетаминовые дела" (преследование ветеринаров, использующих препараты кетамина для обезболивания животных) – лишь некоторые примеры карательного подхода, обусловленного отказом воспринимать современные практики".

Правовой основой российской наркополитики является Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который существенно не менялся в течении более чем двадцати лет.

Эксперты Агоры полагают, что в ряде случаев ограничения в области разработки и использования медицинских и биотехнологий могут быть связаны с позицией Русской православной церкви, которая признает недопустимыми целый ряд медицинских технологий, связанных с искусственным оплодотворением, суррогатным материнством, донорством и эвтаназией. По мнению авторов доклада, влияние РПЦ могло проявиться и при разработке принятого в 2016 году закона, который ограничивает ввоз в страну генно-модифицированных организмов и запрещает выращивать и разводить генетически модифицированные растения и животных в России. Ведь как сказал патриарх Кирилл, технологии ведут "в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит – разрушению социума и концу истории".

Слежка и контроль

В этой сфере докладчики Агоры наблюдают, напротив, большую заинтересованность властей в использовании прогрессивных технологий. Правда, связано это скорее с консервативными установками.

С 2015 года государство тратит немалые деньги на установку камер слежения и оснащение их функцией распознавания лиц. "Только в Москве установлено более 100 тысяч таких камер, а бюджет программы составляет почти 200 млрд рублей". Видеомониторинг с распознаванием лиц также используется полицией на протестных мероприятиях – камеры установлены на рамках металлодетекторов.

Современные технологии используются и для выявления экстремистских материалов в СМИ. В частности о наличии такого программного обеспечения объявлял Роскомнадзор. Он также использует программный комплекс "Ревизор" для контроля выполнения операторами связи обязанностей по блокировке сайтов из "черных списков".

Впрочем, не обходится без проколов. Как отмечается в докладе "усилия властей по аккумулированию разнообразной личной информации в государственных базах данных в сочетании с коррупцией и игнорированием минимальных стандартов безопасности хранения данных приводят к таким курьезным историям, как разоблачение сотен агентов главной военной разведки журналистами. Причем именно тех агентов, чья деятельность – хакерские атаки – казалось бы предполагает особо тщательное отношение к вопросам кибербезопасности".

Причину провала эксперты Агоры видят в архаичном взгляде руководителей государства и спецслужб на мир и в их "отказе признать реальность того, что новые технологии меняют окружающую действительность".

В заключение авторы доклада отмечают, что приведенными примерами страхи государства перед развитием не ограничиваются. "В этом же ряду сложности с регистрацией и сертификацией лекарственных средств, приводящие к регулярным перебоям в поставках жизненно-необходимых лекарств и вакцин, противоречивое отношение к криптовалютам, выражающееся в метаниях от прокурорских предложений запретить "денежные суррогаты" и ввести ответственность за их оборот до надежд заработать на майнинге и идей использовать биткойн для обхода международных санкций".

По мнению экспертов Агоры чрезмерное желание государства контролировать все сферы жизни и неприятие прогресса не только подавляют развитие гражданского общества и медиа, но и создают труднопреодолимые барьеры на пути экономического развития страны.