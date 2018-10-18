В Гродно в ожидании Лукашенко создали фантомный квартал 1 18.10.2018, 15:50

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Снаружи свежо отремонтированная, но на практике – опасная зона, так как здание – в аварийном состоянии.

В Гродно возник целый фантомный квартал, передает «Белсат». Исторические здания, которые вопреки протестам историков и общественности местные власти должны были снести, получили новую жизнь благодаря… визиту диктатора 19 октября. Старинные здания в аварийном состоянии покрасили, поменяли окна, но есть ли смысл в таком ремонте?

Снаружи свежо отремонтированная, но на практике – опасная зона, так как здание – в аварийном состоянии. Для семьи историка Татьяны Косатой-Герасюк, как и для многих туристов и местных жителей, Новый мир – излюбленное место для прогулки:

«Когда деньги на краску появились, когда есть деньги на работу людей, которые там задействованы, то почему не появились деньги на минимальную консервацию зданий?»

Здания на улице Горького относятся к историческому району Новый мир. В довоенный период здесь жила элита города и выдающиеся представители различных этнических культур: сохранились дома инженера Высоцкого и доктора Беклемишева. Для городского бюджета здания дешевле снести, чем реконструировать. Но осенний визит Лукашенко вмешался в планы.