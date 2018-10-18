Высшее образование есть почти у 40% молодых европейцев 18.10.2018, 16:19

Быстрее всего количество выпускников вузов растет в Чехии, Греции и Словакии.

39,9% европейцев в возрасте 30 – 34 лет могут похвастаться университетским дипломом – это на 0,8% больше рекорда прошлого года. Больше всего людей с высшим образованием живет в Литве (58% жителей 30-34 лет), а меньше всего в Румынии (примерно 26%), пишет «Европульс».

Быстрее всего количество выпускников вузов растет в Чехии, Греции и Словакии – больше, чем на 6% с 2014 года во всех трех странах. Но есть и обратные тенденции: в Хорватии, Венгрии, Испании и Финляндии за тот же период на несколько процентов снизилось число получивших университетский диплом. Такие данные приводятся в ежегодном отчете Евросоюза Education and Training Monitor, посвященном системе образования.

К 2020 году все 40% европейцев в возрасте 30 – 34 лет должны иметь законченное высшее образование, согласно стратегии развития Europe 2020. Сейчас эту планку взяли 17 из 28 стран Евросоюза, и только в 3 странах меньше 30% могут похвастаться университетским дипломом.

В России 56% жителей получили высшее образование, по данным министерства образования РФ.