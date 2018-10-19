Научившийся ездить верхом лабрадор стал звездой Сети 19.10.2018, 15:02

Пес из Техаса может похвастаться не обычным для собаки умением.

Этот пёс из Техаса (США) может похвастаться не совсем обычным для собаки умением, ведь он освоил верховую езду, пишет 120.su.

Катрин Рикман, хозяйка 10-летнего лабрадора по кличке Мейзи, разместила на YouTube видеоролик, показывающий, как её любимец катается на лошади.

Женщина рассказала, что ей пришлось сделать специальное седло, чтобы псу, держащему уздечку в пасти, было легко удерживать равновесие на лошадиной спине.