В Лунинецком районе «бесправник» избил гаишника 19.10.2018, 20:35

Два случая произошли на Брестчине в сентябре и октябре.

По первому возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел", по второму пока что проводится проверка. Об этом сообщает портал "Медиа-Полесье".

- Сотрудник Госавтоинспекции 15 сентября работал в системе единой дислокации в деревне Язвинки, находился при исполнении служебных обязанностей, - прокомментировал "Медиа-Полесью" замначальника Лунинецкого РОВД Александр Веренич. - Он остановил автомобиль, однако водитель развернулся, а затем выбежал из автомобиля и попытался убежать, но был задержан. После того когда выяснилось, что 57-летний житель Язвинок лишен прав управления транспортом, он проявил агрессию, стал хватать милиционера за одежду и причинил ему телесные повреждения.

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избиралась. По инкриминируемой статье нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 6 лет.

18 октября произошел аналогичный случай на территории Дятловичского сельсовета. Инспектор ДПС ГАИ остановил пьяного велосипедиста и пригласил его в служебный автомобиль для оформления протокола. Тот стал вести себя агрессивно, порвал форменное обмундирование находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника ГАИ и повредил служебный автомобиль. Его задержали и доставили в милицию.

Проверку по данному факту проводит райотдел Следственного комитета.