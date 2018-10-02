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Активистки движения «Матери-328» вышли к Дому правительства

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  • 2.10.2018, 11:47
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(обновлено) Участники пикета потребовали изменения законодательства.

Активистки движения «Матери-328», чьи дети отбывают большие тюремные сроки за распространение наркотиков, полагают, что наказания по статье 328 необоснованно жесткие, сообщает «Радыё Свабода».

Часть активисток приехало из Калинковичей, к ним присоединились жительницы Минска.

Напомним, что 27 апреля представители движения «Матери 328» объявили голодовку, требуя смягчения «антинаркотического» законодательства в отношении тех, кто употреблял запрещенные вещества. 2 мая «депутаты» обещали смягчить наказания по «наркотической» статье 328.


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