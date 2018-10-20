Дмитрий Быков: Становится понятна главная стратегическая цель Путина

Дмитрий Быков: Становится понятна главная стратегическая цель Путина2
- 20.10.2018, 19:25
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Его риторика напоминает Наполеона и Гитлера.
Президент РФ Владимир Путин заинтересован в гибели всех россиян. Такое мнение в эфире телеканала "Дождь" выразил российский поэт Дмитрий Быков.
Так он прокомментировал заявление российского президента на форуме "Валдай" в Сочи, что агрессор должен знать, что в случае нападения на РФ он будет уничтожен. "А мы – жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют", – отметил Путин.
"Становится понятна главная стратегическая цель Владимира Путина – как можно скорее привести к гибели максимальное количество россиян. В это укладываются и пенсионная реформа, и военные приготовления, и многочисленные угрозы остальному миру, и состояние "крестового похода", в котором мы все оказались, и тактика относительно наших бывших соотечественников, которые пытаются сбежать из нашего рая, но их настигает [отравляющее вещество] "Новичок", – сказал Быков.
По его словам, риторика Путина, упомянувшего попадание в рай, похожа на риторику Наполеона и Гитлера.
Он также прочитал свое новое четверостишие:
Не склонен я ни к битве, ни к труду,
Мое мировоззрение запутанно,
И, в общем, я надеюсь быть в аду
С условием, что там не будет Путина.